睽違14年再訪台！金泰希讚「台灣變美了！」逛夜市卻不敢大吃忍得好辛苦！

韓國女神金泰希於6月12日來台為醫美產品代言，一襲露肩淺藍色高衩禮服露出她的美腿，狀態極好的她，本人更是相當白皙透亮，讓全場眾多媒體以及參與活動的貴賓們紛紛搶拍她的美貌。

金泰希猶記上次來台應該已經是14年前，也依稀記得台灣的美食珍珠奶茶以及一些甜點，昨日抵台的她也吃到了火焰烤鴨，還有許多她叫不出名字的小菜，她大讚台灣食物的口味偏清淡，沒有太多辛香料的調味，對維持美貌以及身體健康有所幫助。她也表示多年未訪台，覺得台灣的街道上，建築變得更新穎，景色變得更美了。





金泰希昨日也到了夜市走走，但想到今日的活動，讓她不敢放膽大吃，忍住了食慾。而她也因為必須時常站在鏡頭前，所以平時比較不吃油膩和鹹的東西。平常自己對於身材管理也都會進行運動，當然也少不了飲食管理跟作息正常，有時候也會借助一些醫美課程來保養。





這一次她會為醫美代言，主要是對它們的信任，金泰希表示該品牌的醫美設備保證只用正品，加上醫療團隊相當專業，更能夠依照使用者的狀態進行高度客製化的療程。金泰希也表示自己在工作以外的時間，也必須做些家務以及育兒，如果想要在短時間內有明顯的效果，就會考量電波這一類的產品，自己也時常蒐集一些醫美相關資訊。





最近很多人會飛到韓國做醫美，金泰希覺得不論是在台灣或是在韓國的女性，應該都會希望自己的外型不明顯地變美或是變小，這樣自然不著痕跡的方式，選擇電波類產品相當合適。她也希望自己之後能夠與家人一起來台旅遊，到處吃吃喝喝逛逛，也一起體驗一下醫美課程。最後金泰希也勉勵女生們要活出獨特的自己，不需要看網路資訊而跟風，獨特的自己才是最迷人最美的。



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