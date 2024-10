曹世鎬婚禮金範洙太陽Gummy接力唱祝歌！與新娘身高差曝光，踮腳被朴信惠孝敏捕捉

諧星曹世鎬昨(20)日與圈外人女友舉行婚禮,圈內好友南昶熙、李棟旭、劉在錫、BIGBANG G-Dragon(GD)、金鍾國、朴娜勑、李光洙……等人均到場祝福或身兼重要職務,婚禮現場也曝光!

除了上述報導所提及,還有洪錫天、秋成勳、梁世炯、梁世燦、申奇露、god朴俊炯、少女時代Sunny、李陣郁、朴俊亨、金智慧、柳炳宰、朴信惠、李鎮赫、Super Junior圭賢、吳娜美、KCM、Boom、金淑、2PM祐榮、金榮徹、KARA齡智、T-ara孝敏、風子(Pung ja)、郭Tube(郭俊彬)、Nana(林珍娜)、申賢智、Irene、ROSÉ姐姐Alice、「Enjoycouple」林拉拉和孫民秀、「日進大師」尹成浩、李秀智、金煥、金敏璟、Tanaka、申奉仙、池睿恩、金英三、金慶旭……等等。

▼大合照



조세호님 결혼식 단체사진 속 민주 발견 pic.twitter.com/8ooAJitFxb — 대천사 (@Arch_angel1201) October 21, 2024

▼洪錫天紀錄現場,還和朴俊炯、齡智、Sunny、李棟旭等人合照



▼朴俊炯也和齡智、Sunny等合照



▼秋成勳與太陽合影



▼希澈與隊友銀赫、圭賢同桌祝福



▼諧星金慶旭與GD合照



▼金智慧與朴俊亨夫婦,與金珉璟、吳娜美、Tanaka、Boom、文世潤、李陣郁、崔智友等人合照



▼左為李鎮赫與新郎、鄭容和合照,右為《洪金銅錢》組合朱宇宰、金淑與祐榮



▼左為李施昤與Dex,右為李東輝拍下的Nana



而最多賓客分享的就是三段祝歌表演了,請來金範洙、BIGBANG太陽與Gummy超實力美聲獻唱,金範洙R&B式翻唱今年超熱門曲WE ARE THE NIGHT的〈提拉米蘇蛋糕〉炒熱氣氛,太陽獻唱自己的〈Seed〉,Gummy是自身名曲〈You Are My Everything〉。

▼上述洪錫天IG貼文都可聽見三首歌片段,洪錫天在〈提拉米蘇蛋糕〉時很激動跟著唱,說太喜歡金範洙的版本



▼更多太陽獻唱片段



TAEYANG e sua esposa Min Hyorin estão presentes no casamento do ator Choi Sae-Ho no Shilla Hotel. Ele também performou o hino dos casais apaixonados 'Seed', baladinha do seu álbum 'Down to Earth'.



Via: eramoreugedda #TAEYANG #태양 #BIGBANG @Realtaeyang pic.twitter.com/0pQDLqCZDv — MY SPACE BIGBANG (@MYSPACEBB) October 20, 2024

新娘是圈外人,賓客們似乎都很有默契沒有讓她露臉,大部分都分享曹世鎬的獨照以及他牽著爸爸入場的模樣,不過也有些賓客「出賣」曹世鎬,朴信惠和孝敏不約而同拍下曹世鎬疑似在全場合照時踮起了腳尖,少數流出的新人雙人照也可見曹世鎬確實矮新娘一截XD。曹世鎬實際身高約167.5,就不知道新娘是踩了高跟鞋才比他高,還是實際上就比他高了。



▼踮腳前踮腳後



曹世鎬在婚禮過後發文:「大家好,我是曹世鎬,宣告結婚比想象中傳播得迅速,很多人都以為我已經結婚了。剛才在大家的祝福下圓滿結束了婚禮,最重要的是,想再次向今天到場的各位表示深切的感謝,另外也感謝閱讀這篇文章並祝福我的所有人。這次準備結婚得到了很多人的幫助,我不會忘記那份感激之情。往後兩個人要感恩地互相珍惜、互相依偎度過一生,希望大家多多應援我們幸福生活的模樣。希望大家度過幸福的夜晚^^,我會好好享受新婚旅行的!!」賓客們再次留言為他祝福,沒能到場的人如金在中表達惋惜同時補上祝福。



▼更多婚禮照包括李棟旭致詞畫面



