愛上有夫之婦？張基龍、安恩真有望合作浪漫喜劇《不該接吻的》，陣容＆劇情設定都讓人期待！

哇～這個陣容加上劇情設定，讓人蠻期待的呢！

SBS新劇《不該接吻的》（키스는 괜히 해서）講述的是爲了生計僞裝成媽媽就業的單身女和愛上她的組長之間的羅曼史，是一部溫暖浪漫喜劇。張基龍、安恩真收到男女主角出演提案，經紀公司接回應「爭在討論中」。

據悉，張基龍有望飾演高多林的組長「孔枝赫」，他是以清晰的頭腦、冷靜的判斷力和熱情的執行力打開成功之門的人物。與自稱是孩子媽媽的高多林交織在一起，在「不可能的愛情」和「不可避免的愛情」之間苦惱的角色。而安恩真有望飾演「高多林」一角，她為了守護家人，僞裝成有夫之婦的孩子媽媽就業後，經歷了各種事件。



以模特兒出道的張基龍，透過客串《沒關係，是愛情啊！》正式以演員身份出道，之後陸續在《Go Back夫婦》、《過來抱抱我》和《請輸入檢索詞WWW》等電視劇中出演暖男角色而備受矚目，還出演《Born Again》、《我的室友是九尾狐》和《雖然不是英雄》等劇，以多樣的角色展現不同的魅力，目前他正在拍攝《豬窩》。



而安恩真《機智醫生生活》、《壞媽媽》、《戀人》、《末日愚者》等作品證明自己的演技。最近通過綜藝《姐姐們的產地直送》以活潑可愛的受到喜愛。



另外，《不該接吻的》由《現正分手中》、《千元律師》金在賢導演與《雙甲路邊攤》、《現在開始是Showtime!》河允雅編劇合作打造，預計在明年播出。

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