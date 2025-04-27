【韓網熱門】Netflix韓劇《弱美男英雄Class 2》上線首日全球反響炸裂，網友分析與前作不同之處！

《弱美男英雄Class 2》4月25日全集上線，講述因為沒能守護朋友而產生心理創傷的連始垠（原譯名：延時恩）遇到了新的朋友，為了守護朋友而努力結束所有紛爭，展開更大規模的戰鬥。

根據串流數據統計網站Flix Patrol，《弱美男英雄Class 2》全球收視點數為708、排名第二。 作為參考，冠軍是英語系熱門劇集《安眠書店》最終季。



在Netflix提供服務的93個國家中，該作品已進入91個國家的排行榜。 第1季僅在2個國家奪冠，第2季則增加到22個國家。 （不過要考慮到這部劇3年前已在海外大受歡迎的背景。 ）

在公認難以進入的美國排行榜中，第1季最高排名第5，第2季則上升到第3名。 而在第1季時未能進榜的英國排行榜，第2季首次成功進入排名。 其他使用者數量眾多的主要國家排行榜成績也都表現亮眼。



原著裡人氣很高的連金大戰（連始垠vs金成帝）獲得好評，演員與角色的貼合度也很高。







韓國網友評論：

1. 上線當天就一口氣追完，超好看

2. 第二季比第一季輕鬆，動作戲超讚kkk始垠真的很愛秀浩

3. 第一季比較沉重、餘韻悠長，第二季的娛樂性質更強

4. 第一季聚焦於感情線的敘事，第二季更像在看動作電影，一下子就看完了

5. 不好看，第一季才是名作ᅮᅮᅮᅮᅮ

6. 我不喜歡這類型的劇，小孩們看了會跟著學壞的，以為打架很了不起

7. 我個人更喜歡第二季，第一季雖然敘事和角色很好，但內容太沉重，精神上很辛苦。 第二季一口氣看完沒有停頓，有趣的要素更多kk如果喜歡人物和關係就選一，打發時間的話適合二。 是很有趣、製作精良的劇，推薦

8. 作為看過第一季的人，我認為第二季風格有所改變，這一點有些遺憾，但真的是一打開就忍不住追完了。 在第二季出現變化的連始垠很有趣，朴志訓也演技也超出預期，令人驚艷。 打架時完全是瘋子，但平常連站著或走路都提不起勁

9. 我喜歡第一季裡小孩們的心理和關係變化，第二季就覺得有點普通... 太像一般的娛樂黑幫片... 不過高賢度和俊泰很不錯

10. 李濬榮演的金成帝太性感，太有魅力了kk

11. 李濬榮很會演，從他戲份變多的時候開始比較好看kkk

12. 朴志訓演技太好了，連金大戰跟李濬榮的對手戲真的很棒，最後一集也很好

13. 劇集爆紅是值得祝賀的事，但我對於校園裡暴力橫行卻無人被解僱的展開真的無法投入kk

14. 超好看，用始垠讀大學的設定拍第三季吧！

出處：https://theqoo.net/hot/3711872048

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