因距離沒掌握好？TWICE娜璉和Sana在粉絲見面會真的親了，Momo＆志效反應超爆笑 XD

人氣女團 TWICE 昨日（20）下午1點、7點在首爾奧林匹克大廳舉行出道9週年粉絲見面會。

之前曾預告這次的粉絲見面會是與「9」相關的棒球主題，以開場旁白登場的娜璉、定延、Momo、Sana、志效、Mina、多賢、彩瑛、子瑜展示開球和擊球動作，吸引視線。TWICE 爲了此次粉絲見面會，準備各式各樣的舞台，還驚喜演唱未公開歌曲〈Sweetest Obsession〉，讓現場充滿歡呼聲。



在粉絲見面會上，也發上了可愛的插曲，在演唱〈Sweetest Obsession〉時，娜璉和 Sana 做出親親的姿勢，沒想到因為距離沒有調節好（？，兩人直接親上了 XD Sana 嚇到倒地，一旁的 Momo 也超驚訝，志效還提醒娜璉要記得唱歌。相關影片一公開，引發熱烈討論，網友：「Sana 的反應太搞笑了」、「在眼前直觀的 Momo 更讓人驚訝的是搞笑」、「反應太真實了！像是真的慌張了一樣 ，可愛」、「志效太搞笑了哈哈哈 先唱歌吧」、「雖然出了事故嚇了一跳，但是馬上唱自己部分的專業愛豆娜璉」、「這個不會只有我一個人一直在看吧？心滿意足地繼續回放」、「Sana爲什麼這麼搞笑」等等。

在晚上場 TWICE 也預告將在12月回歸，21日凌晨 JYP 娛樂也在官方 SNS 頻道上上傳 TWICE 確定在12月6日發行迷你14輯《STRATEGY》。這也是她們繼今年2月發表的迷你13輯《With YOU-th》之後，時隔10個月以完整體專輯華麗地裝飾今年的結尾。



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