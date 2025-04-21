Disney+熱門韓劇《殺人者的購物中心2》李棟旭→金慧峻：原班人馬全面回歸，第二季確定製作啦！

《殺人者的購物中心》終於宣佈第二季即將啟動，官方也在今天公開了從李棟旭→金慧峻的華麗主要演員陣容。（新角色中還有日本知名演員岡田將生加盟）

Disney+ 正式宣佈《殺人者的購物中心2》確定製作，預計將於2026年公開，為此揭開序幕。與此同時，也公開了第二季的演員陣容，讓觀眾期待值飆升。



首先，第一季的主演群再度回歸，令粉絲們歡呼不已。李棟旭飾演打造「Murder Help」（殺人者的購物中心）的可疑叔叔、前傭兵「鄭進灣」一角，在劇中展現了極具戲劇張力的成長過程與深層情感起伏；金慧峻飾演姪女「鄭智安」，與李棟旭上演默契十足的叔姪化學反應，備受觀眾喜愛，也將再度回歸。





除此之外，還有以存在感壓倒眾人、作為「巴比倫」傭兵登場的經典反派「貝爾」由趙漢善飾演，展現爆發力精彩動作戲的「敏慧」由金海娜演出，擔任「Murder Help」管理者與堅強後援的「大哥」由李泰英飾演，以及飾演鄭進灣傭兵夥伴，同時也是智安所敬重的泰拳師傅「把信」的金民也都將再度登場。第一季中尚未揭曉的隱藏故事將於第二季揭開，角色們又會展現出什麼樣的活躍表現，令人期待。



同時，也公開了全新加入第二季的演員陣容。曾於第29屆高崎電影節榮獲最佳新人女演員獎的韓裔日本女演員—玄理，曾出演韓國人氣作品《柏青哥》、濱口竜介執導的電影《偶然與想像》，以及日本TBS劇集《Eye Love You》和美國HBO影集《東京之惡 第二季》等作品，逐漸累積全球知名度，這次將飾演「巴比倫」東亞支部傭兵隊長「Q」。



此外，在第94屆奧斯卡中獲得提名、以《在車上》飾演「高槻耕史」一角而備受好評的演員岡田將生，也將加入陣容，飾演「巴比倫」東亞支部傭兵副隊長、「Q」的弟弟「J」。接著，在Disney+原創影集《地下菁英》（賭命為王）、電影《破墓》等作品中展現穩健演技的演員鄭允荷，將飾演「巴比倫」東亞支部的負責人「草薙」。

第二季將展開更為擴張的「Murder Help」與「巴比倫」之間的對決，全新登場的「巴比倫」傭兵們又將展現出何種壓倒性的存在感，備受矚目。

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