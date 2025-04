Coldplay唱了太陽經典meme「喲囉奔」，韓文發音超標準！幕後高人是TWICE志效

就連太陽的SOLO應援手燈都被粉絲定名為「喲囉棒」,許光漢來韓也要cue這一段,可見這個meme多麼深入人心XD

英國樂團Coldplay近日在韓國接連舉辦演唱會,16日首場請來人氣女團TWICE擔任嘉賓,氣氛嗨到爆。 而22日這場,主唱Chris彈鋼琴時突然唱韓文,仔細一聽是模仿BIGBANG成員太陽的演唱會meme!Chris不僅韓文發音十分標準,結尾更帶出致敬原版的華麗轉音:「喲囉奔,我很想你們!喲囉奔,你們也想我了嗎? 」唱完後突然說「謝謝TWICE」,原因等下揭曉~



該片段被歌迷PO上網後獲得瘋狂轉發,太陽本人也在IG限動轉載,tag Coldplay帳號並留言道:「我也想你們...」



這個meme其實已有十幾年「高齡」,出處是2014年太陽在首爾演唱會《RISE》以一段自由發揮的freestyle感謝來自各國的粉絲,唱腔優質、歌詞真誠內容有愛,尤其開頭的「喲囉奔~」極具魔性,因而成為經典meme。



韓國很多藝人如BLACKPINK、aespa、SEVENTEEN等都模仿過這一meme,2023年許光漢赴韓宣傳電影《關於我和鬼變成家人的那件事》也唱了這一段,讓大家十分驚喜。



就連太陽早前推出的SOLO應援棒,也被粉絲默認稱作「喲囉棒(여러봉)」...!太陽一開始擔心這個名字像開玩笑、不夠認真,去年在粉絲官咖請大家投票,最終「喲囉棒」以58. 2%得票率打敗「Tiang棒」(*『太陽』快速發音),太陽也只好接受這一結果XD



