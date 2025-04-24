Coldplay唱了太陽經典meme「喲囉奔」，韓文發音超標準！幕後高人是TWICE志效

就連太陽的SOLO應援手燈都被粉絲定名為「喲囉棒」，許光漢來韓也要cue這一段，可見這個meme多麼深入人心XD

英國樂團Coldplay近日在韓國接連舉辦演唱會，16日首場請來人氣女團TWICE擔任嘉賓，氣氛嗨到爆。 而22日這場，主唱Chris彈鋼琴時突然唱韓文，仔細一聽是模仿BIGBANG成員太陽的演唱會meme！Chris不僅韓文發音十分標準，結尾更帶出致敬原版的華麗轉音：「喲囉奔，我很想你們！喲囉奔，你們也想我了嗎？ 」唱完後突然說「謝謝TWICE」，原因等下揭曉~



ㅋㅋㅋㅋ콜드플레이 태양 여러분보고시펏어요 밈 씀 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/8I4IqQLYb4 — ㄹㅈ (@malatang3grade) April 22, 2025

該片段被歌迷PO上網後獲得瘋狂轉發，太陽本人也在IG限動轉載，tag Coldplay帳號並留言道：「我也想你們...」



這個meme其實已有十幾年「高齡」，出處是2014年太陽在首爾演唱會《RISE》以一段自由發揮的freestyle感謝來自各國的粉絲，唱腔優質、歌詞真誠內容有愛，尤其開頭的「喲囉奔~」極具魔性，因而成為經典meme。



韓國很多藝人如BLACKPINK、aespa、SEVENTEEN等都模仿過這一meme，2023年許光漢赴韓宣傳電影《關於我和鬼變成家人的那件事》也唱了這一段，讓大家十分驚喜。



230514 메마데바 무인



우리가 생각한 노래 : 수플레, 메마데바 OST

허광한이 생각한 노래 : 태양 여러분



수상할 정도로 한국 밈을 잘아는 외국인



영등포 CGV pic.twitter.com/4RRPZG6IXO — 웨이 (@kuanghanway) May 14, 2023

就連太陽早前推出的SOLO應援棒，也被粉絲默認稱作「喲囉棒（여러봉）」...！太陽一開始擔心這個名字像開玩笑、不夠認真，去年在粉絲官咖請大家投票，最終「喲囉棒」以58. 2%得票率打敗「Tiang棒」（*『太陽』快速發音），太陽也只好接受這一結果XD



後來太陽發現這個meme過於出名，不管到哪裡演出都被觀眾cue唱，甚至比他的新歌更受關註，2023年參加首爾爵士音樂節時開玩笑說以後真的不能再唱了XD



話說回來，為什麼Chris要感謝TWICE呢？ 隊長志效昨日在粉絲溝通app透露，為Coldplay擔任首日嘉賓時她告訴Chris韓國粉絲很喜歡這個meme，幾天後他真的唱了~志效還在IG分享當日更多照片，貼心留言：「下次再告訴您其他meme，大哥。」



此外，Coldplay將於今明兩天舉辦本次韓國演唱會的最終場次，目前已有TWICE、BLACKPINK Rose等作為嘉賓一同演出，尾場嘉賓人選引起不少猜測和期待。



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