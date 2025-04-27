單賣泡麵粉包絕對發大財！八道調味粉月均銷37萬包：拌飯、烘焙，甚至能泡咖啡

曾經被網友笑稱「單賣泡麵粉包絕對發大財」的都市傳說，如今竟成食品界新藍海！韓國食品巨頭八道（Paldo）旗下「王泡麵調味粉」上市一年狂銷450萬包，近期更乘勝追擊推出進階版「틈새泡麵調味粉」，短短一個月賣破27萬包，掀起「調味粉經濟」旋風。

據八道數據顯示，去年推出的獨立包裝「王泡麵調味粉」，憑藉「5克小包裝+萬用公式」精準打中現代飲食痛點。 在Kakao Makers平台創下單日售罄紀錄，Daiso貨架更頻現「補貨即空」盛況，獨居族與料理新手貢獻超7成銷量。



消費者實測熱潮席捲社群平台，超過萬則留言狂推隱藏吃法：「炒泡菜飯加一包秒變主廚級」、「蒸蛋撒半包複製餐廳味道」，更有上班族開發出「調味粉美式」獵奇喝法。 八道研發部負責人透露：「我們拆解了消費者『想要湯頭卻不想煮麵』的需求，將30年熬湯技術濃縮進每包粉末。」

大眾向「王泡麵調味粉」：還原經典湯頭鮮香，5克獨立包裝可精準調控鹹度，從煎炸料理到火鍋湯底皆能勝任。



進階版「틈새泡麵調味粉」：添加辣椒萃取物與煙燻風味。



兩款產品形成完美互補，前者吸引家庭主婦與銀髮族，後者鎖定20-30代「辣味成癮者」，八道正用調味粉搭建「風味金字塔」。



對許多消費者而言， 泡麵的精髓不是麵條，而是「調味粉」。 熟悉的湯頭、鹹香的鮮味，正是八道產品所呈現的魅力。 這款料理用調味粉打破了對傳統調味品的刻板印象，從料理新手到重口味愛好者都被吸引。 未來是否會有更多調味粉產品誕生，也讓人備感期待。 這場始於網友玩笑的飲食革命，正改寫泡麵產業的遊戲規則——當湯頭粉末比麵條更值錢，誰才是餐桌上的真正主角？

★ 熱門應用場景TOP3

終極懶人餐：白飯+煎蛋+1包粉=5分鐘拌飯

派對救星：混入美乃滋成沾醬，搭配炸雞啤酒

創意烘焙：加入麵包麵團打造「泡麵風味可頌」

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