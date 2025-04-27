《Biong Biong地球娛樂室3》「MZ達人」李泳知缺課「前男友吐司」梗，崩潰吐槽：「材料裡根本沒有前男友！」【有片】

這段真的笑到人頭暈，四位女士太有節目效果了XD

《Biong Biong地球娛樂室》第三季於本月25日開播，李恩智、Mimi、李泳知和安俞真變身祕密要員，前去抓捕拿著玉皇大帝法人卡逃跑的「兔瓏」。羅PD安排四位成員做任務，要求在看到各種甜點的第一時間速答其名稱。 進行第二輪時，俞真看到一片塗抹了藍莓果酱和奶油起司的吐司，精準描述為「藍莓奶油起司包」，但製作組面面相覷，似乎認為這答案不對？ ！



李泳知轉頭問Mimi，Mimi心虛地後退一步、 一口咬定這就是「藍莓奶油起司包」，怪怪的語氣被羅PD一眼識破明知答案卻在說謊XD



其實這個吐司來源於韓國網路社群，前幾年有一個蠻有名的PO文，內容是PO主對前男友做的吐司念念不忘，分手断联很久後厚著臉皮傳訊息問做法，就連各食材的品牌都一一問清，前男友一邊吐槽「原來妳的目的真是這個」一邊詳細說明，對話內容讓很多網友感到羞恥又好笑。 在那之後，這種「烤吐司片抹奶油起司和藍莓醬微波爐10秒」的做法就被稱為「前男友吐司」。



恩智給大家解釋了由來，俞真也在解釋期間想起這個梗，而一向被稱為「MZ文化總統」的李泳知發現只有自己是真的不知道，瞬間開始暴走：「難道一般人看到這樣的東西，都會說是前男友吐司嗎？ 要不要我現在開IG直播問問大家？



李泳知越來越激動：「各位，猜猜看這是什麼？ 藍莓奶油起司包？ 不，這是前男友吐司！裡面根本沒有前男友，卻叫做前男友吐司耶？」XD



俞真和恩智都抗議稱提問方式有問題，羅PD最終妥協表示算答對。 至於最後大家有沒有贏這一輪，就不再透露過多啦！



▽《Biong Biong地球娛樂室》第三季香港由黃VIU獨家代理，4月25日起逢星期六深夜上線~



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