Ailee&崔時訓甜蜜結婚♥ 白智榮與李茂珍獻祝歌，Ailee自己也嗨唱！《單身即地獄》成員現身祝福

「鐵肺女王」歌手Ailee與戀綜《單身即地獄》出身成員崔時訓昨(20)日完婚,Ailee許多演藝圈同僚出席,和崔時訓因《單身即地獄》結為好友的成員們也到場祝福!

和Ailee有交情的歌手god朴俊炯、Fly to the Sky Brian、K.Will、VIXX Ken、許閣、Lovelyz Kei、李彩演、ALi、趙雅英、YUNHWAY,諧星金智珉、金俊昊、黃帝聖,演員高媛熙、周元,還有名韻律體參選手孫延在都到場祝福。《單身即地獄》成員吳振澤、金俊植、金賢中與姜素妍,還有《單身即地獄4》金淨洙亦出席祝福崔時訓。



▼高媛熙、朴俊炯、Brian都特別發文(Brian貼文最左為黃帝聖)



為Ailee和崔時訓獻唱祝歌的是白智榮和李茂珍,白智榮選唱和玉澤演合唱的嗨歌〈在我耳邊的Candy〉,動感炒熱氣氛!李茂珍則唱〈找不到不求婚的理由〉(Propose)增添浪漫與溫暖。特別的是,Ailee自己身為歌手忍不住秀一段,看著崔時訓唱了Beyoncé碧昂絲〈Love Top〉,渾厚歌聲響徹會場,唱完甜蜜相擁。要知道,崔時訓原本算是Ailee的粉絲啊!最早就是被Ailee在舞台表演的模樣所吸引!



Ailee singing “Love On Top” for Si Hun at their wedding… She’s straight-up slaying this moment! The queen of vocals and beauty! Watching her perform for him on their special day is EVERYTHING. This moment is iconic! #AileeSiHunWedding #Ailee #에일리 #AileeWeddingDay pic.twitter.com/u2KVv73tGZ