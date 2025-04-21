Ailee&崔時訓甜蜜結婚♥ 白智榮與李茂珍獻祝歌，Ailee自己也嗨唱！《單身即地獄》成員現身祝福
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Ailee&崔時訓甜蜜結婚♥ 白智榮與李茂珍獻祝歌，Ailee自己也嗨唱！《單身即地獄》成員現身祝福

明星   2025年4月21日   星期一22:36   草莓  

（封面圖源：李彩演IG@chaestival_截圖、ALi IG@ali_korean截圖）

「鐵肺女王」歌手Ailee與戀綜《單身即地獄》出身成員崔時訓昨（20）日完婚，Ailee許多演藝圈同僚出席，和崔時訓因《單身即地獄》結為好友的成員們也到場祝福！

Ailee與崔時訓結婚（圖源：李彩演IG@chaestival_截圖）Ailee與崔時訓步入禮堂（圖源：高媛熙IG@go_wonhee截圖）

和Ailee有交情的歌手god朴俊炯、Fly to the Sky Brian、K.Will、VIXX Ken、許閣、Lovelyz Kei、李彩演、ALi、趙雅英、YUNHWAY，諧星金智珉、金俊昊、黃帝聖，演員高媛熙、周元，還有名韻律體參選手孫延在都到場祝福。《單身即地獄》成員吳振澤、金俊植、金賢中與姜素妍，還有《單身即地獄4》金淨洙亦出席祝福崔時訓。
新娘Ailee與金智珉、金俊昊、Brian、朴俊炯（圖源：金智珉IG截圖、朴俊炯IG@godjp截圖）Brian祝福Ailee（圖源：BrianIG@thebrianjoo）許閣拍下婚禮畫面、周元與新娘Ailee（圖源：許閣IG截圖、周元IG@godjp截圖）李彩演、K.Will、Ken、Kei與新人（圖源：李彩演IG@chaestival_截圖）（圖源：吳振澤IG@timelessbruno截圖、金俊植IG@juncore_截圖）（圖源：金賢中IG＠__1126.1、姜素妍IG＠kangsoyeon__截圖）

▼高媛熙、朴俊炯、Brian都特別發文（Brian貼文最左為黃帝聖）

為Ailee和崔時訓獻唱祝歌的是白智榮和李茂珍，白智榮選唱和玉澤演合唱的嗨歌〈在我耳邊的Candy〉，動感炒熱氣氛！李茂珍則唱〈找不到不求婚的理由〉（Propose）增添浪漫與溫暖。特別的是，Ailee自己身為歌手忍不住秀一段，看著崔時訓唱了Beyoncé碧昂絲〈Love Top〉，渾厚歌聲響徹會場，唱完甜蜜相擁。要知道，崔時訓原本算是Ailee的粉絲啊！最早就是被Ailee在舞台表演的模樣所吸引！
（圖源：IG@yeahjeans截圖）（圖源：姜素妍IG@kangsoyeon__截圖、李彩演IG@chaestival_截圖）

*延伸閱讀：
‎〈原來是粉絲娶了偶像！「鐵肺女王」Ailee &《單身即地獄》崔時訓宣布婚訊♥ 男方透露交往細節〉‎

除了Ailee親自唱歌給崔時訓外，賓客們捕捉這對新人最甜蜜的時刻，莫過於戶外時在陽光下受眾人祝福的接吻了吧！
（圖源：ALi IG@ali_korean截圖）（圖源：金淨洙IG@justsoo_it截圖）

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