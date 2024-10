曹世镐婚礼金范洙太阳Gummy接力唱祝歌！与新娘身高差曝光，踮脚被朴信惠孝敏捕捉

谐星曹世镐昨(20)日与圈外人女友举行婚礼,圈内好友南昶熙、李栋旭、刘在锡、BIGBANG G-Dragon(GD)、金钟国、朴娜勑、李光洙……等人均到场祝福或身兼重要职务,婚礼现场也曝光!

除了上述报导所提及,还有洪锡天、秋成勋、梁世炯、梁世灿、申奇露、god朴俊炯、少女时代Sunny、李阵郁、朴俊亨、金智慧、柳炳宰、朴信惠、李镇赫、Super Junior圭贤、吴娜美、KCM、Boom、金淑、2PM佑荣、金荣彻、KARA龄智、T-ara孝敏、风子(Pung ja)、郭Tube(郭俊彬)、Nana(林珍娜)、申贤智、Irene、ROSÉ姐姐Alice、「Enjoycouple」林拉拉和孙民秀、「日进大师」尹成浩、李秀智、金焕、金敏璟、Tanaka、申奉仙、池睿恩、金英三、金庆旭……等等。

▼大合照



조세호님 결혼식 단체사진 속 민주 발견 pic.twitter.com/8ooAJitFxb — 대천사 (@Arch_angel1201) October 21, 2024

▼洪锡天纪录现场,还和朴俊炯、龄智、Sunny、李栋旭等人合照



▼朴俊炯也和龄智、Sunny等合照



▼秋成勋与太阳合影



▼希澈与队友银赫、圭贤同桌祝福



▼谐星金庆旭与GD合照



▼金智慧与朴俊亨夫妇,与金珉璟、吴娜美、Tanaka、Boom、文世润、李阵郁、崔智友等人合照



▼左为李镇赫与新郎、郑容和合照,右为《洪金铜钱》组合朱宇宰、金淑与佑荣



▼左为李施昤与Dex,右为李东辉拍下的Nana



而最多宾客分享的就是三段祝歌表演了,请来金范洙、BIGBANG太阳与Gummy超实力美声献唱,金范洙R&B式翻唱今年超热门曲WE ARE THE NIGHT的〈提拉米苏蛋糕〉炒热气氛,太阳献唱自己的〈Seed〉,Gummy是自身名曲〈You Are My Everything〉。

▼上述洪锡天IG贴文都可听见三首歌片段,洪锡天在〈提拉米苏蛋糕〉时很激动跟著唱,说太喜欢金范洙的版本



▼更多太阳献唱片段



TAEYANG e sua esposa Min Hyorin estão presentes no casamento do ator Choi Sae-Ho no Shilla Hotel. Ele também performou o hino dos casais apaixonados 'Seed', baladinha do seu álbum 'Down to Earth'.



Via: eramoreugedda #TAEYANG #태양 #BIGBANG @Realtaeyang pic.twitter.com/0pQDLqCZDv — MY SPACE BIGBANG (@MYSPACEBB) October 20, 2024

新娘是圈外人,宾客们似乎都很有默契没有让她露脸,大部分都分享曹世镐的独照以及他牵著爸爸入场的模样,不过也有些宾客「出卖」曹世镐,朴信惠和孝敏不约而同拍下曹世镐疑似在全场合照时踮起了脚尖,少数流出的新人双人照也可见曹世镐确实矮新娘一截XD。曹世镐实际身高约167.5,就不知道新娘是踩了高跟鞋才比他高,还是实际上就比他高了。



▼踮脚前踮脚后



曹世镐在婚礼过后发文:「大家好,我是曹世镐,宣告结婚比想象中传播得迅速,很多人都以为我已经结婚了。刚才在大家的祝福下圆满结束了婚礼,最重要的是,想再次向今天到场的各位表示深切的感谢,另外也感谢阅读这篇文章并祝福我的所有人。这次准备结婚得到了很多人的帮助,我不会忘记那份感激之情。往后两个人要感恩地互相珍惜、互相依偎度过一生,希望大家多多应援我们幸福生活的模样。希望大家度过幸福的夜晚^^,我会好好享受新婚旅行的!!」宾客们再次留言为他祝福,没能到场的人如金在中表达惋惜同时补上祝福。



▼更多婚礼照包括李栋旭致词画面



