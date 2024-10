BIGBANG太陽一連兩場香港演唱會已順利舉行

太陽(BIGBANG成員)自去年起強勢回歸,開始重新活躍於各大舞台,今年更再次展開個人巡迴演出 [THE LIGHT YEAR],以精彩舞台答謝粉絲們多年的守候!繼早前首爾場與日本場的空前成功,太陽睽違7年終於回到香港,在亞洲國際博覽館Arena舉行個人演出。《TAEYANG 2024 TOUR [THE LIGHT YEAR] IN HONG KONG》首場演出於10月4日晚上8時開演,太陽率先以經典歌曲《Prayer》和《I’ll Be There》打頭陣,即時點燃現場氣氛!太陽精湛的舞蹈與極具感染力的唱功,引來粉絲們大聲尖叫!

為了回饋久候的粉絲,太陽特意準備了 BIGBANG 的串燒歌曲環節,一口氣接連演唱《BLUE》、《IF YOU》和《LOSER》,熟悉的旋律勾起粉絲們的美好回憶,全場近萬人一同大合唱,氛圍火熱又感人!隨著《BANG BANG BANG》和《FANTASTIC BABY》的前奏響起,觀眾又瞬間投入太陽的勁歌熱舞中,熱爆全場!

在《I Need A Girl》的演出中,太陽驚喜現身觀眾席,一邊演唱一邊與粉絲近距離互動,把現場氣氛推至最高點。另外,他又甜蜜地用廣東話「我愛你」對香港粉絲表達愛意!

其後,太陽還特意準備了方大同的《愛愛愛》,充滿誠意的香港專屬舞台充分展現太陽對香港粉絲的深厚情感與感謝;而粉絲們亦以澎湃的應援聲和手幅海大力回應,又一同大合唱太陽的標誌性歌曲《Eyes, Nose, Lips》和《Seed》,締造了動人閃爍的晚上。

Lancy@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢,請先聯絡我們

