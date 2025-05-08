WINNER出身南太鉉吸毒緩刑期間再次酒駕，復出計劃「音樂節&新專輯」全泡湯

8日據韓國警方，男團WINNER出身成員南太鉉於4月27日凌晨發生酒駕交通事故，首爾龍山警察署已以酒駕嫌疑對其立案調查。

當日淩晨4點10分左右，南太鉉在首爾江邊北路往一山方向、靠近銅雀大橋一帶酒後駕車，在試圖超車時撞上中央隔離帶，所幸未造成傷亡。 事發當時，南太鉉的血液酒精濃度達到0.08%以上，足以吊銷駕照。

此前，南太鉉在2022年被《Heart Signal 3》出演者徐敏在爆料吸毒，警方調查後發現他與徐敏在透過Telegram購買0.5g病毒，並將其混入酒中一同使用，於去年1月對南太鉉判處1年有期徒刑、緩刑2年。 此外，南某在2023年3月接受毒品調查期間，也曾因酒駕發生事故，最終被法院簡易處以600萬韓元罰金。



由於本次酒駕事件發生在緩刑期間，警方於本月2日申請了拘捕令。 但法院在7日進行拘捕前嫌疑人審問（拘捕必要性實質審查）後，認為「無證據滅失之虞」，駁回了拘捕請求。

南太鉉原計畫於本月6日參加在弘大小劇場舉辦的音樂節、9日發行新專輯，酒駕事件後於4日突然取消演出。 據悉，他是因社會對其回歸的批評聲浪過大，感到負擔而決定取消演出。 南太鉉曾於今年3月在SNS表示：「每天都在真誠反省和懺悔中度過。 希望帶給等待我的人們的不是爭議，而是帶來慰藉的音樂。」目前該內容已刪除。



另外，南太鉉於2014年作為男團WINNER成員出道，2016年退團後組建樂隊South Club，以創作歌手的身份活動。在毒品案件判決前的2023年7月，南太鉉曾出演KBS 1TV時事節目《追蹤60分鐘》，公開了在戒毒康復所生活的模樣。 南太鉉稱在演藝圈工作期間曾接受精神科處方，服用鎮靜劑、減肥藥等藥物，受疫情影響失業後抑鬱症進一步加重，最終染上了毒癮。 同年10月，南太鉉以參考人身分出席國會保健福祉委員會的國政監察，就毒品康復治療過程發表意見，引起大眾關注。

由於酒駕和吸毒相關爭議，南太鉉目前已暫停活動。



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