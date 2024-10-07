天然招黑體質！NewJeans Minji & BLACKPINK Jennie & aespa KARINA上榜「雖然引起爭議但不至於挨那麼多罵的委屈明星」名單

身處爭議漩渦中，有些人被輕描淡寫地略過，有些人則被罵得「狗血淋頭」，甚至比起討論爭議本身，民眾批判得更多是這個人。

據韓國社區入口網站DC Inside於9月末公佈的消息，在主題為「雖然引起爭議但不至於挨那麼多罵的委屈明星」的投票中，「國民訓狗師」姜炯旭排名第一。 此次投票自9月23日至29日，累計有16325人參與。

獲得總票數2635票（17%）並位列第一的姜炯旭，是一位因多次在節目中表現活躍而被稱為「狗統領」的寵物行為矯正專家。 但今年5月，由於他經營的公司中部分員工曝出「霸凌行為」，姜炯旭陷入爭議。 儘管他本人已解釋了相關事情，但輿論並未翻轉，最終導致他從所有正在出演的節目中退出。 KBS綜藝節目《狗狗很優秀》也決定由其他寵物專家接替姜炯旭，開啟第二季的播出。



*延伸閱讀： 「狗統領」姜炯旭愛狗人設崩塌！電視上為狗下跪，私下壓榨員工+虐狗

排名第二的是近期成為熱議話題的YouTuber郭Tube，他獲得了2214票（14%）。 郭Tube因在旅途中展現各種貼近生活的真實面貌和幽默感備受網友喜愛，但最近他邀請曾爆出校暴和隊內孤立疑雲而備受指責的April前成員李娜恩，郭Tube因曾作為校園暴力受害者受到公眾支持，這次他企圖「洗白」李娜恩並為其「代替道歉」的行為遭到了民眾們猛烈的抨擊，儘管郭Tube已下架了李娜恩的相關內容，並兩次發佈道歉聲明， 圍繞他的批評聲音仍未平息。



*延伸閱讀： 超諷刺！百萬YouTuber「洗白」霸凌April隊友的李娜恩，曾靠自爆是「校暴受害者」走紅！連韓教育部都看不下去了

排名第三的是獲得1921票（12%）的女團NewJeans成員Minji。 Minji因去年在節目中發表了「不知道刀削麵」的言論，遭到線民的「惡評攻擊」，她隨後對此進行了澄清。 最近，Minji在直播中與成員們一起要求公司ADOR恢復正常運營，再次引發了關注。



*延伸閱讀： 黑粉狂罵：大小姐不吃庶民食物！因為沒吃過拌麵、刀削麵被罵了一年多的NewJeans Minji道歉了

此外，漫畫家旗安84、BLACKPINK成員Jennie、aespa成員Karina等也都上榜，緊隨其後，因各種事情成為民眾抨擊的物件，比起爭議本身，他們本人被罵得更兇、更慘。



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞