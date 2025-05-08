《財閥家的小兒子》製作第二季：講述跨國企業成功記，加入全新角色！李政宰公司投資

韓劇《財閥家的小兒子》講述穿越者吞併財閥家族的成長與復仇故事，情節波瀾壯闊、緊貼韓國近代史，2022年開播後一直保持超高話題度。 經歷兩年半的等待，終於有製作第二季的消息！

由李政宰擔任大股東的綜合娛樂公司Artist Group今日宣佈，已正式進入《財閥家的小兒子2》的企劃與開發階段，第二季將以全球企業為背景，講述主角們在海外展開的成功與愛情故事，以及對權力的慾望。 劇情將納入全新角色與敘事，呈現更擴張的世界觀。



Artist Group旗下的演員經紀公司Artist Company將主導整體企劃與開發，子公司製作公司Artist Studio則負責知識產權（IP）的提供與製作。 Artist Studio 已於去年收購了曾共同製作2022年版《財閥家的小兒子》的製作公司「來夢來人」。

Artist Company相關人士表示：「這次企劃是針對全球市場的戰略性內容，從早期企劃階段就考慮到與海外觀眾的情感連結，以此設計故事與角色。」



此外，2022年11月開播的《財閥家的小兒子》是公認的「年末黑馬」，改編自同名網路小說、由宋仲基和李成民（另譯 李星民、李聖旻）擔任主演，講述男主角被財閥家族殺害後重生為該家族的小兒子，憑藉智慧和對近代史的了解一步步登上經濟巔峰，吞併整個財閥家族。



《財閥家的小兒子》大結局收視率達到驚人的26.9%、高居歷代第2，在當年12月的蓋洛普調查中更以曆代最高數字16.6%獲選「韓國人最喜歡的電視節目」，觀眾期待第二季也能維持高品質。



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