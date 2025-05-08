互相打假！李鎮浩反駁金賽綸遺屬記者會，拿出「打碼照片原圖」揭穿造假！橫豎研追加公開舉報人最新錄影

圍繞金秀賢和已故金賽綸的羅生門從昨日起進入第二階段。 先是YT頻道「橫豎研究所」金世義與金賽綸遺屬委任律師一同召開記者會，爆料金秀賢方面人士「買兇殺人」襲擊在美國的證人，緊接著李鎮浩也召開記者會，立即提出反駁證據。

金世義在記者會上公開了來自美國紐澤西的舉報人與金賽綸的對話錄音，其中金賽綸說表示從國二到大學與金秀賢交往，國二寒假被迫失身。 金世義還稱舉報人遭到神秘人襲擊、懷疑是金秀賢身邊人士所指使，公開了舉報人提供的兩張傷口照片，分別位於左手和肩膀，均已做出部份模糊處理。



金世義記者會後，金秀賢所屬社Goldmedalist立即發佈聲明進行反駁，稱錄音是AI生成、受傷照片則是網路下載，指責橫豎研究所的主張完全是捏造。

隨後，YTR李鎮浩也召開緊急記者會做出反駁，公開了網上搜到的高清原圖，其中手部照片來自2021年，是特殊化妝道具的商品效果展示圖; 所謂肩部照片則是最初2008年上傳到網路。 李鎮浩認為，金世義連最簡單的檢索確認都沒有做，就盲目相信了騙子傳來的照片。



李鎮浩將金世義所說的舉報人稱為「紐澤西騙子」，稱這名騙子去年11月在紐澤西某大排檔偶然結識金賽綸，今年1月金賽綸問他借錢，於是兩人約在咖啡廳見面並錄音，其中可聽到金賽綸說是在成年之後才與金秀賢交往、金秀賢是很好的歐巴。 李鎮浩表示金世義公開的錄音中金賽綸的聲音其實是ai合成，舉報人用ai製作了與金賽綸一模一樣的聲音、之後添加自己的聲音和噪音，李鎮浩在記者會上向記者分發了相關鑒定報告。

金秀賢的法律代理人LKB & Partners法律事務所也出席了記者會，譴責金世義捏造偽證、散播謠言，將以違反《跟蹤騷擾處罰法》和《資訊通訊網法》為由提起刑事與民事訴訟。

這還沒完，金世義在昨晚的直播中再次給出反轉，不僅否認AI說法，還公開了舉報人提供的傷口影片。 金世義稱舉報人十分憤怒，決定以後都用真實聲音提供證據、不再藉助配音。

影片中，舉報人稱「本想拍照的，但為了避免又有人亂講話」所以選擇錄影，表示左手因神經受傷而不便活動，所以拍攝右肩膀時會有顫抖; 本想拍攝左手受傷部位，但為避免感染只能拆開一部份紗佈：「如果做到這地步還被質疑，哇，究竟要怎麼辦才好？」錄影時間是韓國5月7日下午4點46分，也就是李鎮浩記者會之後。



이어진 영상에서 제보자 A씨는 "왼손은 손을 쓸 수 없다. 오른쪽 어깨 쪽을 찍으려고 하면 손이 좀 떨린다. 이해해 주시고 사진을 찍어서 보내려고 했지만 개소리할까봐 아주 감사하다. 여기가 내가 다친 곳이다. #김수현_미성년자_착취 #김수현 #김새론 #KimSooHyun#KimSaeron pic.twitter.com/iRXOjJUanT — 예린(@jkjkjkls27) May 7, 2025

雙方各執一詞、互相爆料，究竟真相何時水落石出，只能繼續拭目以待。



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