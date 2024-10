BIGBANG太阳一连两场香港演唱会已顺利举行

太阳(BIGBANG成员)自去年起强势回归,开始重新活跃於各大舞台,今年更再次展开个人巡回演出 [THE LIGHT YEAR],以精彩舞台答谢粉丝们多年的守候!继早前首尔场与日本场的空前成功,太阳睽违7年终於回到香港,在亚洲国际博览馆Arena举行个人演出。《TAEYANG 2024 TOUR [THE LIGHT YEAR] IN HONG KONG》首场演出於10月4日晚上8时开演,太阳率先以经典歌曲《Prayer》和《I’ll Be There》打头阵,即时点燃现场气氛!太阳精湛的舞蹈与极具感染力的唱功,引来粉丝们大声尖叫!

为了回馈久候的粉丝,太阳特意准备了 BIGBANG 的串烧歌曲环节,一口气接连演唱《BLUE》、《IF YOU》和《LOSER》,熟悉的旋律勾起粉丝们的美好回忆,全场近万人一同大合唱,氛围火热又感人!随著《BANG BANG BANG》和《FANTASTIC BABY》的前奏响起,观众又瞬间投入太阳的劲歌热舞中,热爆全场!

在《I Need A Girl》的演出中,太阳惊喜现身观众席,一边演唱一边与粉丝近距离互动,把现场气氛推至最高点。另外,他又甜蜜地用广东话「我爱你」对香港粉丝表达爱意!

其后,太阳还特意准备了方大同的《爱爱爱》,充满诚意的香港专属舞台充分展现太阳对香港粉丝的深厚情感与感谢;而粉丝们亦以澎湃的应援声和手幅海大力回应,又一同大合唱太阳的标志性歌曲《Eyes, Nose, Lips》和《Seed》,缔造了动人闪烁的晚上。

Lancy@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询,请先联络我们

