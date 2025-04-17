G-Dragon 話題韓綜《Good Day》歌曲MV預告＆上線時間公開，超華麗明星陣容令人特別期待～！

由G-Dragon主導的MBC音樂綜藝節目《Good Day》打造出許多感人的故事，節目圓滿落幕，主打歌〈Good Day 2025〉音源也將在下週公開，預告釋出的片段讓人格外期待～。

在第8集中，G-Dragon 完成了〈Good Day 2025〉的音源曲目，為這個大型企劃寫下了完美的句點，也讓觀眾們留下了令人感動的深刻餘韻。



整個企劃過程中，G-Dragon 的領導能力、個人魅力與眾明星的化學反應力都格外耀眼。《Good Day》的起點正是來自他的一句話：「希望能將音樂的力量與好人們一起用在好地方，打造屬於我們的Good Day。」因此聚集了曹世鎬、鄭亨敦、Defconn、Code Kunst，以及演員黃晸珉、金高銀、藝人旗安84、洪真慶、主廚安成宰、「88line」成員丁海寅、任時完、李洙赫、黃光熙、BIGBANG的太陽與大聲、2NE1的CL、SEVENTEEN小分隊夫碩順、DAY6、aespa...等許多觀眾期待在綜藝中看到的面孔，陣容豪華的令人驚艷。



▼〈Good Day 2025〉將在4月24日公開！！！



正如大前輩黃晸珉所說：「只聽到GD要來製作、要做善事，光是這兩點我就馬上答應了。」正因G-Dragon的正面影響力，大家才毫不猶豫地一同參與，這也再次證明了他作為K-POP代表藝人與時代偶像的影響力。

G-Dragon 表示：「這是一個希望透過音樂這個媒介，讓更多人哪怕只是一瞬間也能感到開心並展露笑容的企劃。能夠一起參與真的非常榮幸，也正因大家都理解這個美好的初衷，才給了我莫大的力量。」他的最後感言更添一份溫暖餘韻。



就這樣，從 G-Dragon 一句話開始的《Good Day》，以將2025年再次喚起記憶的歌曲〈Good Day 2025〉為終章，為綜藝界劃下濃墨重彩的一筆。各大SNS與社群平台上也湧現熱烈反響：「只有GD才能實現的《Good Day》」、「再次讚嘆GD能將如此多元的聲音完美融合的製作能力」、「這種組合哪裡還看得到，絕對不能錯過」、「直到〈Good Day 2025〉音源上架前都要屏住呼吸等待」等。



▼錄音室純聲版本先公開：



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