Highlight李起光SOLO演唱會秒露腹肌引尖叫 舞台主題與造型相當用心如末日電影

Highlight成員李起光繼今年7月後，今日再度隻身訪台舉辦個人SOLO演唱會，與大家分享他用心製作的新歌曲，全場運用絢爛燈光加上主題影片，營造一股末日感，讓粉絲們目不暇給。
開場前先是撥放了主題影片，像是一片廢墟的世界，加上全場以紅色燈光投射，讓全場觀眾似乎置身火海，帶來世界末日的感覺，李起光一登場就帶來三首快歌，也介紹了本次的演唱會主題「OBSESSED迷戀」，繼2019年曾經舉辦過個人演唱會後，是睽違了5年再度個人與大家見面，雖然與團隊不同，他必須一個人講話、一個人唱歌，比較辛苦一點，不過李起光依舊能夠hold住全場，希望大家享受他的演出。
為了本次的演出，李起光在歌曲以及裝扮上都相當用心，一開場時穿著的全黑色造型，衣服胸前的拉鍊是交錯為十字架型，衣服上還點綴著紅色部分就像是留著鮮血，他的雙手也有著紅色膠條作為衣服的延伸，他笑說韓國現在天氣已漸漸轉涼，但是來到台灣，這兩天的天氣就像粉絲們的熱情一樣，讓他汗如雨下，三首快歌後他不斷喝水擦汗，甚至直接在舞台上脫掉外套，以若隱若現的黑色紗質襯衫繼續演唱後續的歌曲。
李起光希望現場氣氛更high一點，所以請大家原地起立一起享受他的音樂，接著為了更貼近粉絲們，他更直接跳下台走進粉絲中，讓全場開心尖叫聲不斷，李起光也透露為了準備本次的演唱會，也創作了新的歌曲要與大家分享。
接著他還帶來抒情的雙人舞蹈，跳完之後李起光擔心粉絲們吃醋，趕緊解釋說他與女舞者之間只是「商業行為Business」，讓大家笑了起來，舞蹈中他還一秒掀起了衣服露出腹肌，引發全場尖叫，李起光笑說大家似乎喜愛他的腹肌勝過於他的舞蹈，也因此他必須嚴格鍛鍊自己的腹肌，才能贏得大家的尖叫聲。
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