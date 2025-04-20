G-Dragon再唱BIGBANG神曲《Last Dance》，太陽&大聲驚喜登台！網友反應兩極

G-Dragon（權志龍）上個月在京畿道高陽綜合運動場舉辦的個人演唱會「Ubermensch IN KOREA」中，意外迎來BIGBANG成員太陽與大聲驚喜登台，三人合體演唱經典曲目《LAST DANCE》的畫面近日曝光，掀起粉絲熱烈討論。

當晚演唱會尾聲，G-Dragon以安可曲演唱BIGBANG的《LAST DANCE》時，太陽與大聲突然現身舞台，三人隨後激動相擁，現場氣氛感人。 歌曲進入前成員T.O.P的饒舌段落時，成員們輕聲伴唱著原屬T.O.P的段落，這一幕讓許多思念「完整體BIGBANG」的粉絲當場落淚。

影片在網路上曝光後隨即引發關注，不少網友紛紛感嘆：「完整體可能再也回不去了」、「多希望T.O.P突然衝上臺」、「期待20週年能再合體」。也有粉絲提及團體近年經歷的風波，直言：「發生了太多事，真的很遺憾。」但仍有不少網友繼續抵制已退隊的T.O.P和勝利，並表示：「3人體才是最好了」、「有GD、大聲和太陽的BIGBANG已經足夠了」、「就三個人吧... 3是個帶來和諧的數字，不要硬是走向滅亡」、「大聲最近有些得意忘形了，是因為YouTube做得太好了嗎？ 他也不是完全清白的」等。



T.O.P自2017年因吸食大麻爭聞退出BIGBANG後，近年轉戰戲劇圈，參與Netflix《魷魚遊戲2》拍攝。 他近期受訪時首度深入剖析心路歷程，坦言：「我犯下無法挽回的錯誤，經歷了徹底的墮落，甚至失去理性判斷力，給家人與粉絲帶來了巨大的傷害與背叛感。在那段黑暗的時期曾萌生放棄的念頭，也曾因衝動對等待我回歸的粉絲們說出不應該的話，我現在非常後悔。」並透露曾因衝動對等待他的粉絲說出傷人言論，「現在非常後悔，必須用餘生懺悔」。



另一前成員勝利因2018年「Burning Sun事件」被判刑1年6個月，於2023年2月出獄。 他近日澄清離韓傳聞，強調仍定居韓國，出國僅為訪友或參加婚禮，並無經商計劃。

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