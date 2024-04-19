新歌〈GGB〉歷經取消音放、改詞，Super Junior-D&E昨日終於登台：是初放也是末放

Super Junior-D&E（東海與銀赫）自立門戶後首度回歸，卻遇上主打歌〈GGB〉歌詞爭議危機，昨（18）日終於能登上音樂節目（音放）打歌，完成第一個也是唯一一個〈GGB〉舞台表演。

D&E 上月26日回歸帶來新輯《606(SIX ZERO SIX)》，是兩人自立門戶「ODE娛樂」後首次「出輯」，備受矚目，沒想到在公開主打歌名為〈GGB〉（지지배）便引來爭議，有部分粉絲認為「GGB」是貶低女性的稱呼（類似「丫頭」），即便ODE娛樂出面解釋是以親暱的角度稱呼，依舊有粉絲不買單。最終，ODE娛樂決定取消此次回歸所有音放打歌活動，等於原先在音放的準備全付諸流水，不過〈GGB〉照樣發行。

*先前報導：‎是日常方言還是世代的差異解讀！Super Junior D&E新歌《GGB》因受爭議取消宣傳活動

〈GGB〉發行後，僅在MBC綜藝節目《Radio Star》以消音方式在電視播出（官方YouTube一度釋出未消音版本），活潑可愛的風格不僅節目主持人讚許，也得到許多觀眾與網友的認可。然而，或許仍礙於負面評論以及宣傳阻礙，〈GGB〉在發行一週後改了歌詞，就連不受限制的網路平台宣傳都改用新版〈GGB〉，歌詞有「GGB」都被改掉。



好消息是，改了歌詞後D&E總算有機會站上音放舞台，昨（18）日登上Mnet《M Countdown》，成為他們第一個也是最後一個〈GGB〉音放表演。D&E在Ending時，銀赫手上寫了「GGB初放」，東海則寫上「GGB末放」並做哭哭Pose，逗趣卻也令人傷感。





結束音放行程後，今早（19日）D&E在官方社群發文感謝觀看現場演出的粉絲「&」（애니），也透露Super Junior大隊的神童前往探班為他們打氣。



順帶一提，Super Junior大隊昨日宣布新的亞洲巡迴演出「Super Show Spin-Off」包含台灣與香港，另個小分隊L.S.S.（利特、神童、始源）為了明天的台灣演唱會已搭機，希澈也同先前台灣E.L.F.瘋狂討論的單獨搭機來台欣賞，而按照‎L.S.S.在韓國演出的慣例，希澈極有可能也被cue上台。



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