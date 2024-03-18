是日常方言還是世代的差異解讀！Super Junior D&E新歌《GeGeBae》因受爭議取消宣傳活動

長壽團體Super Junior由成員東海與銀赫所組成的D&E終於發行新曲《지지배(GGB)》卻因歌名與歌詞而備受爭議討論，公司更因此而全面取消了新曲原本安排好的音樂節目宣傳，話題仍持續延燒。

Super Junior D&E東海與銀赫兩人將於3月26日發行第5張迷你專輯「606」，也是兩人睽違2年4個月又再度回歸的新作。但怎料專輯還未正式發行，就隨著主打歌曲《지지배(GGB)》曲名一公開立刻被指稱為是對於女性有鄙視的單詞，因此備受爭議。主要是這樣的稱呼在韓文中大多指「丫頭」，被認為是對女性不太尊重的一個單字。



所屬公司表示，這首歌曲所描述的是對於已分手的戀人思念的心情，於是寫到歌詞「太美麗的丫頭」「一起看過的彩虹」等等一些句子，希望表現給大家的是相當親近的關係才有的可愛稱謂，不過粉絲們擔心這些字眼可能具有負面的意思，公司也特別強調在這個部分是絕對沒有這樣的意思。同時對於這個單字在各個時代上的意義，沒有特別考量進來而使用了，也表達遺憾的心情，也因為已經製作到尾聲而若要變更會有所限制，於是公司在多方考量之後，決定取消了本次專輯發售後原定進行的宣傳活動。



也有些粉絲們覺得，明知粉絲會有意見，為什麼非要使用有爭議性的單詞，當然也有粉絲們覺得這單詞有點被過度解讀了，不過D&E並不是第一次使用這樣的單字的歌手，以往BigBang的勝利以及2NE1的CL也都曾在歌曲中使用過，當然也曾經引發討論。但只有D&E甚至為此取消了新曲的宣傳活動。



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