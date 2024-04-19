「台灣好久不見！」Super Junior希澈睽違6年來台入境先高呼，讚台灣啤酒好喝
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「台灣好久不見！」Super Junior希澈睽違6年來台入境先高呼，讚台灣啤酒好喝

明星   2024年4月19日   星期五20:00   草莓  

（封面圖源：IG@kimheenim截圖）

Super Junior希澈因腳傷因素不便激烈跳舞及搭機，自2019年便不再參與Super Junior任何舞台演出，不過去年參與了兩場，甚至還有日本演出，讓台灣E.L.F.也抱著期待能在台灣看見希澈。

幾日前，網路便瘋傳希澈在bubble（泡泡）透露會來台欣賞小分隊L.S.S.（利特、神童、始源）演唱會，間接號召了台灣E.L.F.把剩餘票券掃光，今（19）日希澈果真搭機來台，再次掀起一波討論！台灣E.L.F.興奮的接機紀錄希澈與L.S.S.入境過程，希澈相當開心揮手與E.L.F.打招呼，甚至高舉雙手：「台灣好久不見了啊！」希澈這一踏進台灣，是自2018年4月的《Super Show 7》後睽違了6年！

入境後，他也在IG限時動態用中文打招呼：「大家好，我是金希澈。」畫面搞怪的tag TAIWAN把自己遮住，下面字句說：「我不是來演出的，純粹是來玩的。哪裡有趣？」emoji相當耐人尋味：真的只是當觀眾嗎？‎據L.S.S.先前的場次，前往觀賞的圭賢、銀赫與東海也都上台了，希澈這些話難不成是劇透嗎？
（圖源：IG@kimheenim截圖）

他還分享在保母車上即興模仿迷因的影片，然後瞄了始源一眼後大笑出聲，始源入鏡一臉問號，他繼續模仿，還說：「太興奮了。」最新限動則是台灣啤酒「喝播」，喝了後讚許台灣啤酒很好喝。
（圖源：IG@kimheenim截圖）（圖源：IG@kimheenim截圖）（圖源：IG@kimheenim截圖）

L.S.S.明晚6點將在新北市林口體育館開唱，我們就期待當晚會有何驚喜吧！

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