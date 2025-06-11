慶州市長無禮發言，說一代男團「g.o.d是過氣歌手」引發爭議出面道歉，成員大器回應、展現風度

韓國慶州市長針對一代男團 g.o.d 發表疑似貶抑性質的「過氣」言論慘遭大眾批評，引發爭議後低頭致歉。

前天（9日）在慶州市普德洞舉行的 KBS2《不朽的名曲》錄影現場中，慶州市長對 g.o.d 發表評論稱：「是我們那個世代的歌手，不是已經有點過氣了嗎？」引來粉絲強烈反彈。



粉絲們認為市長此番發言是在貶低藝人，紛紛要求他道歉。隨著市民在慶州市廳的抗議留言湧入、批評聲浪升高，市長在社群平台上公開道歉聲明。

他解釋：「並無意貶低特定藝人」，也表示：「表達不夠妥當，造成 g.o.d 及其粉絲的傷害，深感抱歉。」並補充說：「g.o.d 是代表大韓民國大眾文化的團體，我自己也非常喜愛他們的音樂。」

g.o.d 方面也做出了回應。成員朴俊炯在社群平台上發文安撫粉絲，說：「不管別人說什麼，我們沒事。我們又不是才做一兩天生意的。你懂我意思吧？我只是不希望你們因為某人的失言而受傷。我們真的沒事，真心希望粉絲們不要因為別人的話而難過。」

接著他也展現特有的正能量說道：「不要為這種瑣事感到壓力，我們還有更大的事等著去做呢。」

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