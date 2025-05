20週年新輯終於定了！Super Junior 7月初完整體回歸包括希澈！睽違兩年多

今(27)日《Xports News》獨家報導Super Junior 20週年回歸發新專輯的時間,就在7月。

‎《Xports News》該報導寫到Super Junior(利特、希澈、藝聲、神童、銀赫、東海、始源、厲旭、圭賢)確定在7月初以完整體發行新專輯,為正規專輯,並已做好和粉絲見面的準備,目前新輯主打歌MV都拍好了。



Super Junior 2005年11月出道,今年2025年逢20週年,目前已帶來20週年展覽及團體綜藝《Woke Up to Super TV》,9人全成員均參與,新專輯當然也是。希澈過往因車禍腳傷,長年缺席了團體各種需要跳舞的表演包括巡迴演唱會,不過專輯幾乎都會參與錄製,2021年十輯《The Renaissance》、2022年特別單曲專輯《The Road : Winter for Spring》他連音放宣傳都在,僅去年數位單曲〈Show Time〉缺陣,不過他約定好20週年包括巡演都會一同參與,近年已有一些演出加入。



▼20週年展覽海報



▼回顧2021年十輯《The Renaissance》



▼2022年特別單曲專輯《The Road : Winter for Spring》,後續的十一輯Vol.1《The Road : Keep on Going》、Vol.2《The Road : Celebration》他也在



▼去年數位單曲〈Show Time〉(始源是拍戲因素不克參與宣傳)



Super Junior即將發行的第十二張正規專輯,將是繼《The Road》睽違2年多發行的正規專輯,也是希澈睽違2年多參與回歸,已引發廣大粉絲E.L.F.期待,接下來的完整體巡迴演出更是!

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞