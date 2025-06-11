真財閥千金闖蕩K-POP圈！新世界集團總會長外孫女文徐允混聲團 ALLDAY PROJECT 6月出道

韓國財閥家族新添一位愛豆——新世界集團會長鄭有慶的女兒文徐允（문서윤 藝名：Annie）將以偶像身份出道。

6月9日，韓國知名娛樂公司The Black Label正式宣佈旗下混聲新人團體 ALLDAY PROJECT 將於6月23日正式出道，成員包括Annie、Tarzan、Bailey、Woochan、Youngseo，共5人。 該團體是由製作人Teddy親自操刀的The Black Label推出的第二組偶像團體。



其中最引人矚目的成員Annie，即是新世界集團總括會長李明熙的外孫女（李明熙為三星集團現任會長李在鎔的親姑姑），同時也是新世界集團會長鄭勇進的侄女。 她出生於2002年，目前就讀於美國常春藤名校哥倫比亞大學，深受李明熙的喜愛。 母親鄭有慶也是新世界集團的會長，父親文成旭則擔任新世界國際副社長、Tomboy代表理事以及Signite Partners代表，雖尚未持有新世界股份，但家族背景顯赫。

Annie原先曾被猜測為The Black Label另一女團「MEOVV」的成員之一。她曾出現在公司公開的練習生照片中，但最終未參與MEOVV出道，引發部份網友猜測她已離開公司。 如今，她以ALLDAY PROJECT成員身份亮相，正式步入演藝圈。



值得一提的是，與Annie一同出道的成員還包括曾在出道前退出女團illit的Youngseo，以及參加過《Show Me The Money 6》曾為BigHit Music練習生的，Woochan，三人皆是備受關注的新人。

此次ALLDAY PROJECT的出道不僅為The Black Label注入新活力，也讓外界更加關注Annie作為「財閥千金偶像」的未來動向。 新世界集團背景的加持，加上明星製作人團隊打造，讓這支新團備受期待。

*新世界集團：以新世界與易買得（E-Mart）為母體的泛三星系企業集團。根據2023年資產規模，財閥排名位居第11位。雖然排名榜中的POSCO（浦項制鐵）與農協雖然規模龐大，但因均不是財閥企業， 因此實際上新世界集團可視為進入了「十大財閥」之列。

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