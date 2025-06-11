全智賢青春照瘋傳！教室裡一笑傾城，氣質藏不住！網友：這就是天生的差距！

「這根本是從漫畫走出來的女神吧！」 最近，一組韓國演員全智賢20多歲的大學生時期照片在網路上曝光，再度引發熱烈關注。 該照片在某知名網路社區上以「讓一般人自卑的全智賢20代照片」為標題瘋傳，引來無數網友驚嘆。

從照片中可以看到，年輕的全智賢低頭走路，露出清爽笑容; 另一張則是在和教授談話時被偷拍的模樣。 最令人震驚的是——她的五官、膚況、氣質和現在幾乎沒有差別！這就是所謂的「凍齡美貌」了吧。



全智賢就算只是穿著簡單的短袖T恤、將頭髮隨意紮起，也依舊氣質出眾，小臉、無瑕肌膚、立體五官，站在人群中宛如自帶聚光燈。 不少網友看完後大讚：「現在長一樣欸」、「這美貌根本不科學」、「難怪那麼紅」、「她老公真的上輩子拯救地球」、「從小就可愛到不行」、「遠遠看也一眼認出是明星」。



지금 전지현이 여신이라면 20대 전지현은 요정 그 자체 pic.twitter.com/X6GRokgMHP — 왕지현(밥순이) (@g1annajun) December 29, 2021

除了美貌話題，全智賢的老公也頗有來頭。 她在2012年與同齡的金融界菁英崔俊赫結婚，育有兩個兒子。 崔俊赫曾在美國投資銀行任職，後來加入父親創辦的資產管理公司擔任副社長，後接手成為代表理事，據2020年資料，該公司管理資產高達5861億（韓幣，下同），堪稱資金操盤手。 2024年，全智賢一家四口還被目擊一同前往德國觀看歐洲足球錦標賽，這也是他們一家首度全員露面，引發媒體瘋狂報導。 據傳崔俊赫更是韓國傳統服飾設計大師李英熙的外孫，目前名下擁有多棟大樓、公寓與別墅，總價值超過800億（韓幣，下同）！不過最近韓媒踢爆崔俊赫因加密貨幣投資虧損了150億。

此外，全智賢將於今年下半年回歸小螢幕，在Disney+新劇《暴風圈》中飾演曾任聯合國大使的外交官「文珠」，與姜棟元飾演的神秘特工「山浩」聯手揭開一場驚天陰謀，預計將再掀話題高，敬請期待！

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