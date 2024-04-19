新歌〈GGB〉历经取消音放、改词，Super Junior-D&E昨日终於登台：是初放也是末放

Super Junior-D&E（东海与银赫）自立门户后首度回归，却遇上主打歌〈GGB〉歌词争议危机，昨（18）日终於能登上音乐节目（音放）打歌，完成第一个也是唯一一个〈GGB〉舞台表演。

D&E 上月26日回归带来新辑《606(SIX ZERO SIX)》，是两人自立门户「ODE娱乐」后首次「出辑」，备受瞩目，没想到在公开主打歌名为〈GGB〉（지지배）便引来争议，有部分粉丝认为「GGB」是贬低女性的称呼（类似「丫头」），即便ODE娱乐出面解释是以亲昵的角度称呼，依旧有粉丝不买单。最终，ODE娱乐决定取消此次回归所有音放打歌活动，等於原先在音放的准备全付诸流水，不过〈GGB〉照样发行。

*先前报导：‎是日常方言还是世代的差异解读！Super Junior D&E新歌《GGB》因受争议取消宣传活动

〈GGB〉发行后，仅在MBC综艺节目《Radio Star》以消音方式在电视播出（官方YouTube一度释出未消音版本），活泼可爱的风格不仅节目主持人赞许，也得到许多观众与网友的认可。然而，或许仍碍於负面评论以及宣传阻碍，〈GGB〉在发行一周后改了歌词，就连不受限制的网路平台宣传都改用新版〈GGB〉，歌词有「GGB」都被改掉。



好消息是，改了歌词后D&E总算有机会站上音放舞台，昨（18）日登上Mnet《M Countdown》，成为他们第一个也是最后一个〈GGB〉音放表演。D&E在Ending时，银赫手上写了「GGB初放」，东海则写上「GGB末放」并做哭哭Pose，逗趣却也令人伤感。





结束音放行程后，今早（19日）D&E在官方社群发文感谢观看现场演出的粉丝「&」（애니），也透露Super Junior大队的神童前往探班为他们打气。



顺带一提，Super Junior大队昨日宣布新的亚洲巡回演出「Super Show Spin-Off」包含台湾与香港，另个小分队L.S.S.（利特、神童、始源）为了明天的台湾演唱会已搭机，希澈也同先前台湾E.L.F.疯狂讨论的单独搭机来台欣赏，而按照‎L.S.S.在韩国演出的惯例，希澈极有可能也被cue上台。



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