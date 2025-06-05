「限定團走了20年！」Super Junior新輯《Super Junior25》取名復刻《Super Junior05》

今（5）日，SM娛樂宣布Super Junior第12張正規專輯《Super Junior25》將在7月8日發行。

今年逢Super Junior出道第20週年，目前已成功開設展覽並推出綜藝，接下來萬眾矚目的便是專輯發售及巡迴演唱會。即將推出的第12張正規專輯確定名為《Super Junior25》，是復刻《Super Junior05》之名並做為延續，是成員們的發想的創意。此專輯也是繼2022年12月發行的正規11輯Vol.2《The Road : Celebration》之後，時隔兩年又八個月推出的新專輯，共收錄九首新歌。



網友聽聞消息討論喊「天啊，這麼快就20週年了ㅠㅠ 國中（初中）時代好像還是前幾天的事呢ㅠㅠ」、「名字寫05，是原本計劃只活動3個月的團體，不知不覺迎來了20週年、專輯名字寫25的日子」，「因為是3個月的組合、2005年出道，但現在2025年了，20週年了，ㅠㅠㅠ」。不過由於《Super Junior05》發行時，忙內成員圭賢尚未加入，令人相當好奇取名的幕後花絮呢（笑）。除此之外，Super Junior為了能和全球粉絲一同慶祝回歸，專輯發售當日將舉行線上Showcase，詳細活動內容會在Super Junior官方社群公布。



日前Super Junior還發布了20週年巡演《SUPER SHOW 10》預告片，播的便是《SUPER SHOW 9》最後閉幕影片重點畫面，希澈現身喊：「孩子們，也帶上我！」希澈的約定終將成真！E.L.F.們一起期待吧！



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