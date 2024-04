NCT TEN原來是因Super Junior體香劑廣告(?)被奶奶送去練習！脫口100%會離開SM

Super Junior-D&E(東海、銀赫)回歸之餘還開設了YouTube節目《要來這邊嗎?》,首兩集找的都是在SM娛樂時期的熟人,首集是少女時代太妍,第二集是NCT TEN,談話一樣趣味十足。

TEN是泰國籍,他表示自己赴韓已11年,當初什麼都不懂就到韓國,和奶奶以及Super Junior有很大的關聯。奶奶年歲已80,東海和銀赫都很訝異奶奶會喜歡自己。TEN替他們召回回憶,邊比著動作邊說:「哥哥們還記得嗎?哥一起拍了團體廣告……」想起來是體香劑廣告的哥哥們,也興奮起來狂比動作狂喊廣告語。



「奶奶看了體香劑廣告後很喜歡我們?」銀赫疑惑道。TEN解釋奶奶本來就很喜歡跳舞唱歌,看了廣告後對自己介紹他們是Super Junior,甚至開始帶TEN去學唱歌跳舞。銀赫好奇Super Junior在泰國的人氣,TEN淘淘不絕回答:「哥哥們真的是Top Star,Top Top Top Star,不管什麼電視頻道、學校裡到處都是……」



「從小就和哥哥們在同公司……喔,現在不是同個公司。」TEN講到公司就改口,東海和銀赫七嘴八舌問他幹嘛突然撇清關係,東海還問:「你以後就不出來了嗎?」結果TEN回答:「當然會!100%、100%。」東海:「100%會出來?」銀赫:「100%會從公司出來?」



TEN一席話笑翻東海和銀赫了,TEN自己也覺得相當好笑,但連忙否認,說自己韓語還沒有很好,製作單位替他打上這行字:選擇性韓語能力者♥,相當爆笑。D&E《要來這邊嗎?》目前兩集都有「SM哏」,也成為話題。



▼完整節目(TEN來韓國的原因03:48)



另外,不曉得有沒有資深E.L.F.知道Super Junior究竟是拍了什麼體香劑廣告呢?小邊只找到了體香膏和香水廣告,似乎不是銀赫和東海喊的「Se波蕊」。



