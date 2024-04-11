NCT TEN原來是因Super Junior體香劑廣告(?)被奶奶送去練習！脫口100%會離開SM

Super Junior-D&E（東海、銀赫）回歸之餘還開設了YouTube節目《要來這邊嗎？》，首兩集找的都是在SM娛樂時期的熟人，首集是少女時代太妍，第二集是NCT TEN，談話一樣趣味十足。

TEN是泰國籍，他表示自己赴韓已11年，當初什麼都不懂就到韓國，和奶奶以及Super Junior有很大的關聯。奶奶年歲已80，東海和銀赫都很訝異奶奶會喜歡自己。TEN替他們召回回憶，邊比著動作邊說：「哥哥們還記得嗎？哥一起拍了團體廣告……」想起來是體香劑廣告的哥哥們，也興奮起來狂比動作狂喊廣告語。



「奶奶看了體香劑廣告後很喜歡我們？」銀赫疑惑道。TEN解釋奶奶本來就很喜歡跳舞唱歌，看了廣告後對自己介紹他們是Super Junior，甚至開始帶TEN去學唱歌跳舞。銀赫好奇Super Junior在泰國的人氣，TEN淘淘不絕回答：「哥哥們真的是Top Star，Top Top Top Star，不管什麼電視頻道、學校裡到處都是……」



「從小就和哥哥們在同公司……喔，現在不是同個公司。」TEN講到公司就改口，東海和銀赫七嘴八舌問他幹嘛突然撇清關係，東海還問：「你以後就不出來了嗎？」結果TEN回答：「當然會！100%、100%。」東海：「100%會出來？」銀赫：「100%會從公司出來？」



TEN一席話笑翻東海和銀赫了，TEN自己也覺得相當好笑，但連忙否認，說自己韓語還沒有很好，製作單位替他打上這行字：選擇性韓語能力者♥，相當爆笑。D&E《要來這邊嗎？》目前兩集都有「SM哏」，也成為話題。



*延伸閱讀：‎太妍上SJ D&E節目語出驚人「被SM心理操縱就這麼出道了」，東海嚇呆銀赫幫圓XD

▼完整節目（TEN來韓國的原因03:48）



另外，不曉得有沒有資深E.L.F.知道Super Junior究竟是拍了什麼體香劑廣告呢？小邊只找到了體香膏和香水廣告，似乎不是銀赫和東海喊的「Se波蕊」。



Baru tau



Menjadi fans SUPERJUNIOR. Apakah kalian tau jika Kyuhyun, Siwon, Wookie, dan Hangeng pernah menjadi CF dari salah satu brand Thailand. pic.twitter.com/651aWZNStA



Cr. Danda_Chocolate — (@eejwithyou) June 17, 2018

Do you remember this when #SuperJunior become a commercial actor for Thailand CF - sexy cologne. and they took Twilight as a theme for this CF pic.twitter.com/UaU2JttbZL — HEY IT'S ME I'M THE PROBLEM IT'S ME!! INACTIVE (@Wickedryeonggu) December 28, 2018

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