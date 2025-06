歌手兼演員都敬秀9月訪澳辦首個亞巡個唱

唱而優則演的歌手兼演員都敬秀宣佈將於2025年9月20日(星期六)假澳門新濠影滙綜藝館舉行由D-SHOW主辦的「2025 DOH KYUNG SOO ASIA CONCERT TOUR DO it! In Macau」個人演唱會!

是次個唱為都敬秀首個個人亞洲巡迴演唱會,將於7月19日、20日於首爾揭開序幕,隨後將前往台北、雅加達、馬尼拉、新加坡、馬來西亞、澳門、曼谷及東京等地。

於3月份上映的電影《給我一首琴的時間》改編自周杰倫經典作品《不能說的秘密》,由都敬秀擔大旗主演,票房累積超過75億韓幣,網友口碑也一片好評。都敬秀在片中不但重現復刻鬥琴場面以及男女主角四手聯彈,更有心動戴上耳機場面,神還原周杰倫角色「葉湘倫」!而幕後有一段小插曲,完全不懂得彈鋼琴的都敬秀,為了作品的完成度,他花了1個月的時間展開鋼琴魔鬼特訓,為求在鏡頭前呈現出最自然的演奏,連導演和工作人員都大讚他的敬業精神!

在軍隊裡擔任料理兵、廚藝了得的都敬秀,早前聯手李光洙拍攝《種豆得豆》營運公司食堂,都敬秀除了展示了華麗的刀工和廚藝外,兩人如親兄弟般吵吵鬧鬧的樣子,以及邀請了金宇彬和李泳知作為一日打工生也是節目亮點。

都敬秀澳門站演唱會門票將於6月19日(星期四)中午12時於「新濠影滙」及「大麦网」官方網站公開發售,票價分別為港幣/澳門幣 $1,688 / $1,388 / $988。各位粉絲們記住mark實以上搶飛日期和時間啦!

