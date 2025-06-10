OTT電視劇集戰場亮眼！懸疑追兇的孫錫久金多美《血謎拼圖》VS蘇志燮黑社會復仇戲碼《無赦之仇》

最近兩部在OTT平台掀起討論話題的電視劇，一個是由Disney+分三週完整公開11集的《血謎拼圖》，另一個則是由Netflix在6月6日一次完整公開7集，每集約40分鐘長度的《無赦之仇》，大家是否都追完了呢？

失憶目擊者追兇、兇手就在你身邊：《血謎拼圖》

《血謎拼圖》劇情描述一位女高生尹異羅（金多美飾）目睹了叔叔倒臥血泊中，現場踩到了一片拼圖但她卻僅有這樣的記憶，而員警金瀚泉（孫錫久飾）卻認為異羅很可能就是真兇，多年後異羅成了犯罪側寫師，為了找出當日叔叔命案的真相，卻同時發現事隔多年，兇手卻仍在繼續進行這個連環殺人案！



《血謎拼圖》韓語及英語片名是Nine Puzzles，顧名思義就是9宗命案的連結，女主角金多美在每一宗命案發生的當下就會收到一片拼圖，似乎是真兇在與她宣戰，兩者相互鬥智，而孫錫久則是依照警方一貫的作風慢慢追蹤出有力的線索，金多美憑藉直覺推敲出更多命案的特點與兇手的習性，但每當他們懷疑某人，就會立即傳來該人的死訊，線索又斷開，劇情精彩起伏不斷，讓兩人帶領觀眾追出最後的真相。



《血謎拼圖》更有超強卡司，這9宗命案的主角們都是大家的熟面孔，如《惡緣》李熙俊，《財閥家的小兒子》李星民，就連影帝《首爾之春》黃晸珉都參與演出，除了孫錫久與金多美，警方團隊還有《D.P逃兵追緝令》金成均、《魔女》玄奉植等，還有飾演心理醫師的《甜蜜家園》朴圭瑛、《魷魚遊戲2》盧載沅等。



為弟復仇重出江湖、擋我者格殺勿論：《無赦之仇》

《無赦之仇》描述已在11年前金盆洗手脫離黑社會組織而低調生活的南基準（蘇志燮飾），在得知弟弟南基錫（李浚赫飾）遭殺害後，回到組織並從真兇開始向上追查，所有造成這起命案的人都成為他復仇的對象，一路砍殺至血流成河。本劇鬥毆與見血畫面多，不喜愛這類畫面的觀眾們請斟酌觀看。

《無赦之仇》是蘇志燮首次進軍OTT原創系列的作品，劇中的他表情凝重，一個個剷除與弟弟之死相關的對象。從當日出現的流氓小混混，到上游指使他們的富家子弟，再來到集團內部不遵守約定的兩位會長，就這樣一路砍殺到如今造成這個局面，必須犧牲他弟弟的最高策劃者。

在演員的陣容方面也相當華麗，除了登場不久就失去性命的南基錫李浚赫，蘇志燮原組織中的兩位會長由許峻豪以及安吉強演出，集團中安吉強放任的兒子孔明，許峻豪的兒子則是身為檢察官的秋英宇。更有位神秘人物總在兩位會長間穿梭，擔任智囊的車勝元。也有一位專為黑社會清理收尾事件的李凡秀，為本劇增添不少笑點。到底為何南基錫成為這次事件的犧牲者？最後還有誰能存活？

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