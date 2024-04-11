【韓網熱帖】《背著善宰跑》第2集公開後男主簡介新增的部份（有雷）

下陣雨那天，住在對門名叫任率的女孩幫我撐黃色雨傘的瞬間，心臟砰~的一聲。 一見鐘情後再也找不回平靜，徹底亂了腳步。 不看電影卻天天去女孩所在的DVD出租店門口徘徊，只為看她一眼。

明明對到眼都講不出一句話、只會逃跑。 啊... 我居然是這種大傻瓜？因為緊張而從未搭過話的單戀對象，仿彿從天而降般出現在游泳池，跑過來抱住了我。

而且還哭得那麼傷心、還說愛我？小率直到昨天都不知道我的存在，是如何知道我名字的呢？為什麼雙眼悲傷地看著我呢？仔細想來奇怪的地方不止一兩處，但為什麼越來越喜歡呢。



即便掉進大海中間都有信心遊回岸上，現在陷入初戀，竟只能胡亂掙扎。



韓國網友評論：

1. 瘋了瘋了

2. 太心動了，多久沒看到這樣青澀的愛情故事啊ᅲᅲᅲᅲᅲ

3. 顴骨好痛，因為一直在升天！真的好久沒看到這樣的K-青春劇，這才對啊ᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲ

4. 《建築學概論》《請回答1988》後第一次有這樣的感覺，太好看了ᅮᅮᅮᅮᅮ

5. 到第二集中間還覺得有點幼稚，原來必看的部份在後半段 ᅲ看完後對第一集有新的認識

6. 男主視角出現時多巴胺爆發，超好看，導演和音樂都超棒

7. 原來一開始就是雙向單戀，敘事太棒了

8. 我想知道，第一集善宰看到下雪天坐輪椅的小率時，是不是一下子就認出了？ᅲᅲᅲ



9. 看完第二集好心疼第一集的善宰ᅲᅲᅲᅲᅲ

10. 我有預感，他會成為我的人生電視劇男主ᅲᅲ

11. 本想養肥了再看，現在忍不住了ᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲ

12. 趕快給我第3集！

出處：https：//theqoo.net/hot/3178600678

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