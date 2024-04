NCT TEN原来是因Super Junior体香剂广告(?)被奶奶送去练习！脱口100%会离开SM

Super Junior-D&E(东海、银赫)回归之余还开设了YouTube节目《要来这边吗?》,首两集找的都是在SM娱乐时期的熟人,首集是少女时代太妍,第二集是NCT TEN,谈话一样趣味十足。

TEN是泰国籍,他表示自己赴韩已11年,当初什么都不懂就到韩国,和奶奶以及Super Junior有很大的关联。奶奶年岁已80,东海和银赫都很讶异奶奶会喜欢自己。TEN替他们召回回忆,边比著动作边说:「哥哥们还记得吗?哥一起拍了团体广告……」想起来是体香剂广告的哥哥们,也兴奋起来狂比动作狂喊广告语。



「奶奶看了体香剂广告后很喜欢我们?」银赫疑惑道。TEN解释奶奶本来就很喜欢跳舞唱歌,看了广告后对自己介绍他们是Super Junior,甚至开始带TEN去学唱歌跳舞。银赫好奇Super Junior在泰国的人气,TEN淘淘不绝回答:「哥哥们真的是Top Star,Top Top Top Star,不管什么电视频道、学校里到处都是……」



「从小就和哥哥们在同公司……喔,现在不是同个公司。」TEN讲到公司就改口,东海和银赫七嘴八舌问他干嘛突然撇清关系,东海还问:「你以后就不出来了吗?」结果TEN回答:「当然会!100%、100%。」东海:「100%会出来?」银赫:「100%会从公司出来?」



TEN一席话笑翻东海和银赫了,TEN自己也觉得相当好笑,但连忙否认,说自己韩语还没有很好,制作单位替他打上这行字:选择性韩语能力者♥,相当爆笑。D&E《要来这边吗?》目前两集都有「SM哏」,也成为话题。



▼完整节目(TEN来韩国的原因03:48)



另外,不晓得有没有资深E.L.F.知道Super Junior究竟是拍了什么体香剂广告呢?小边只找到了体香膏和香水广告,似乎不是银赫和东海喊的「Se波蕊」。



Do you remember this when #SuperJunior become a commercial actor for Thailand CF - sexy cologne. and they took Twilight as a theme for this CF pic.twitter.com/UaU2JttbZL