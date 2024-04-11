NCT TEN原来是因Super Junior体香剂广告(?)被奶奶送去练习！脱口100%会离开SM

Super Junior-D&E（东海、银赫）回归之余还开设了YouTube节目《要来这边吗？》，首两集找的都是在SM娱乐时期的熟人，首集是少女时代太妍，第二集是NCT TEN，谈话一样趣味十足。

TEN是泰国籍，他表示自己赴韩已11年，当初什么都不懂就到韩国，和奶奶以及Super Junior有很大的关联。奶奶年岁已80，东海和银赫都很讶异奶奶会喜欢自己。TEN替他们召回回忆，边比著动作边说：「哥哥们还记得吗？哥一起拍了团体广告……」想起来是体香剂广告的哥哥们，也兴奋起来狂比动作狂喊广告语。



「奶奶看了体香剂广告后很喜欢我们？」银赫疑惑道。TEN解释奶奶本来就很喜欢跳舞唱歌，看了广告后对自己介绍他们是Super Junior，甚至开始带TEN去学唱歌跳舞。银赫好奇Super Junior在泰国的人气，TEN淘淘不绝回答：「哥哥们真的是Top Star，Top Top Top Star，不管什么电视频道、学校里到处都是……」



「从小就和哥哥们在同公司……喔，现在不是同个公司。」TEN讲到公司就改口，东海和银赫七嘴八舌问他干嘛突然撇清关系，东海还问：「你以后就不出来了吗？」结果TEN回答：「当然会！100%、100%。」东海：「100%会出来？」银赫：「100%会从公司出来？」



TEN一席话笑翻东海和银赫了，TEN自己也觉得相当好笑，但连忙否认，说自己韩语还没有很好，制作单位替他打上这行字：选择性韩语能力者♥，相当爆笑。D&E《要来这边吗？》目前两集都有「SM哏」，也成为话题。



*延伸阅读：‎太妍上SJ D&E节目语出惊人「被SM心理操纵就这么出道了」，东海吓呆银赫帮圆XD

▼完整节目（TEN来韩国的原因03:48）



另外，不晓得有没有资深E.L.F.知道Super Junior究竟是拍了什么体香剂广告呢？小边只找到了体香膏和香水广告，似乎不是银赫和东海喊的「Se波蕊」。



Baru tau



Menjadi fans SUPERJUNIOR. Apakah kalian tau jika Kyuhyun, Siwon, Wookie, dan Hangeng pernah menjadi CF dari salah satu brand Thailand. pic.twitter.com/651aWZNStA



Cr. Danda_Chocolate — (@eejwithyou) June 17, 2018

Do you remember this when #SuperJunior become a commercial actor for Thailand CF - sexy cologne. and they took Twilight as a theme for this CF pic.twitter.com/UaU2JttbZL — HEY IT'S ME I'M THE PROBLEM IT'S ME!! INACTIVE (@Wickedryeonggu) December 28, 2018

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