頌樂中文飛速成長！和9m88與記者都對答如流！與9m88合作華語單曲〈Floating Free〉深夜發行！

MAMAMOO頌樂與台灣歌手9m88合作，來台發行華語單曲〈Floating Free〉。近日釋出的兩人互動影片，還有今（10）日在台舉行發布會，都明顯能聽到頌樂中文程度進步飛速！

先是頌樂和9m88的首次見面，雖不知有無翻譯在幕後幫忙，但頌樂全程都能用中文和9m88互動！9m88先是帶台灣本土零食讓頌樂嘗嘗，兩人再互相自我介紹並交流血型、MBTI等，最可愛的可能是兩人互取小名，一個用本名「湯毓綺」取「위치」，一個用「頌樂」疊字取「樂樂」。兩人見面還被雙方粉絲說像戀愛綜藝呢！有對談也有各自接受訪問內容，甚至頌樂在見面前就說很像在拍《我是Solo》。



9m88還受邀頌樂個人YouTube頻道，換頌樂請她吃韓國特色零食，頌樂更送上訂製的9m88本名韓語印章！頌樂問9m88喜不喜歡餅乾，9m88撩頌樂說「你送我的我都喜歡」，收到印章太感動討抱抱也相當可愛。最後9m88透露自己很訝異頌樂的邀約，她更是第一次替他人量身打造中文歌詞。



今（10）日頌樂在台舉行〈Floating Free〉發布會，過程和主持人木木、合作的種子音樂旗下男團AcQUA源少年，還有下台後回答記者問題，全都能流暢回應！頌樂透露AcQUA源少年莑茗和佾暘兩成員當了自己的中文小老師，中文最難是聲調和發音，都是透過拼音學的，回頭一看發覺自己以前的中文發音根本不好XD。



其實頌樂去年在台灣舉行的TALK CONCERT上便秀了一些中文，或許就是在撲哏這接下來的華語單曲挑戰？他這次來台，還先直播和粉絲透露提早來台灣學中文，還是一個人先跑來的！



頌樂和9m88合作的華語單曲〈Floating Free〉就在深夜，11日台灣時間0時發行！



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