太妍上SJ D&E節目語出驚人「被SM心理操縱就這麼出道了」，東海嚇呆銀赫幫圓XD

Super Junior D&E東海與銀赫全新YouTube節目《要來這邊嗎？》，首集找了「SM娛樂老同學」、「節目命名功臣」少女時代太妍，爆點與笑果十足，SM娛樂在話題中果然不缺席。

三人聊到練習生時期，太妍說自己是把BoA當模範才來到SM娛樂的，不過自己從未想過要solo活動，而對於組團活動「只是被SM ‎Gaslighting（一種心理操縱）‎了」，非常坦白的說自己只是照著SM所說的做。東海聽了露出訝異表情後尷尬笑著，被銀赫戳破，太妍也被逗笑。



太妍隨後坦然的說：「也不是不好，現在不也是在這裡做得很好？」銀赫附和：「我們都被Gaslighting了。從練習生開始也只能這樣……」太妍：「以前只能吃他們說可以吃的東西！」銀赫：「訓練部就是這樣做的！」



銀赫接著解釋：「（Gaslighting是）某種訓練教育的一環，聽起來可能很強勢，但如果在好公司的系統下被打造，發展出來效果很好那不是很好嗎？」太妍聽了鼓鼓掌：「包裝得太好了！」也比個愛心表達仍很尊敬SM。



太妍一向很敢於對SM娛樂的批判（例如‎「神秘文字」、‎「遞辭職信」、「取關SM」），節目裡也直言音樂放送系統「很不體諒人」，這點引起許多網友共鳴，因為不僅藝人須凌晨就梳化、前往錄影，粉絲為了看一眼偶像的舞台也得從早熬到晚。

太妍、銀赫與東海三人脫口秀非常受歡迎，雖然D&E沒有順利把太妍留下當第3MC，但也有人敲碗三人可以組個混聲團體如SSAK3（劉在錫、李孝利、Rain）出道。

*延伸閱讀：‎SJ D&E全新節目《要來這邊嗎？》創立太妍絕對是功臣！狂攀關係要太妍留下XD

▼完整節目（聊SM娛樂出道於18:02附近，音樂放送13:29附近）



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