EPEX推出首張正規專輯《韶華1章》開啟新系列！主打歌〈Youth2 Youth〉MV破千萬觀看

男團EPEX 9日攜首張正規專輯《韶華1章：青春時節》（소화(韶華) 1장 : 청춘 시절；Youth Chapter 1：YOUTH DAYS）回歸，隨即取得好成績。

《韶華1章：青春時節》是EPEX（成員WISH、KEUM、MU、A-MIN、BAEKSEUNG、AYDEN、YEWANG、JEFF）在全員都成年後發行的首張專輯，是作為「青春三部曲」正規專輯系列的第一張專輯，以含有明媚的春光、青春年華的「韶華」一詞作為系列名稱。第一章「青春時期」想傳達如春天般燦爛但又得面對現實，青春的煩惱、夢想與愛情。



主打歌〈Youth2 Youth〉（청춘에게）是首「突出EPEX真實且獨創傳達方式」的歌曲，身為青春的EPEX想向其他青春傳達應援與共鳴。KEUM（琴洞弦）在Showcase上特別表示這首歌曲會傳達出EPEX特有的「差別化青春」。而歌曲後半部特別邀請20名同齡人合唱團合唱，WISH透露此部分為了和20人合唱團共同錄音，是特別在比一般大6、7倍的錄音室錄音，MU則說合唱過程有哽咽之感，希望大家喜歡。



▼〈Youth2 Youth〉MV發布逾2天已突破1600萬觀看次數，底下留言表示感動，或稱讚EPEX相當有才華、很會說故事



除了對專輯、歌曲的說明之外，EPEX也展現抱復，如YEWANG已經開始在想下一張專輯了，希望未來也能以完美消化的模樣與大家見面，WISH說這張專輯在全員皆成年時發行、是個轉捩點，「會是EPEX真正的開始」，KEUM表達希望在自己擔任MC的音樂放送《Show Champion》上拿下冠軍：「如果頒獎給第一名，頒給的人是EPEX成員們，應該會很幸福。」



Showcase完整韓文報導可見‎《TVDaily》。另外，EPEX此張專輯有首收錄曲〈Breathe in Love〉MV取景台灣，台灣粉絲都在等這首歌曲完整MV釋出。



*相關影片：

‎【影片】EPEX‎正規一輯《韶華1章：青春時期》Showcase Phototime／

【影片】EPEX‎正規一輯《韶華1章：青春時期》主打歌〈Youth2 Youth〉Showcase舞台

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