網友向SM娛樂薦舉「單戀素人帥哥」，結果真的出道了！眾人猜測是NCT WISH是溫Sion：「已成為所有人的單戀對象」

網友形容原PO的做法是「既然我得不到他，就讓他成為所有人的戀人」，十分中肯kkkk

近日韓國網路論壇Theqoo有人PO文自曝曾向SM娛樂公司推薦單戀對象、最終令對方成為藝人，標題是「單戀男因為我而改變了人生，但他不知道...」。 這名網友貼出SM娛樂公司負責試鏡工作的IG帳號，似乎是與該賬號的運營者進行了私訊對話，運營者對於原PO傳來的訊息問道：「您好，兩位學生都是您的朋友嗎？」原PO回答「是的」。



很多網友對這名藝人的身份感到好奇，根據資深SM家族粉絲分析，最有可能的就是RIIZE元彬和NCT WISH Sion（是溫），因為近幾年被SM以IG私訊方式發掘的男藝人就是這兩位。 （*栽禧是在高中慶典活動唱歌而被星探傳私訊發掘）

這篇PO文目前已經刪除，據看過該文的網友透露，原PO雖然沒有透露姓名但有提示是NCT WISH，且強調自己是極度顏控，這麼看來應該就是Sion！



Sion本名吳是溫，2002年出生於全羅南道木浦，讀中學時就是當地多所學校間有名的帥歐巴。16歲參加高中修學旅行時，Sion和其他地區的學生搭同一艘遊覽船，被一致認為是「NCT的面相」、「一輩子遇不到兩次的帥哥」，紛紛拜託他拍照留念。



시온이 과사와 썰 알려주셔서 올립니다



2018년도에 수학여행 갔었는데

한강 유람선에서 갑자기 애들이 웅성웅성 거리면서 진짜 잘생긴 사람 있다고 엔시티 상이라고 해서 구경 갔더니 시온이었다고 합니다! 그때 시온이 남고도 (목포 마리아회고등학교) 같은 날 수학여행이었던 것 같았는데 그때… pic.twitter.com/t3vdbtPJsI — 샤인온(@Shineon_0315) February 24, 2024

國中3年級時，Sion考慮當演員並開始在課餘時間學習表演，高一快結束時突然通過IG接到SM娛樂的私訊聯絡。 一開始Sion以為是詐騙而立即拒絕，一個月後又收到聯絡，這次他明白對方確實是SM娛樂，但聽說要去首爾試鏡，因為不想耽誤學校出勤又拒絕了一次。好在SM星探鍥而不捨，寧可親自跑到木浦來試鏡，3天後通知他已被錄取，到公司練習一個月就提議簽約。 最終，Sion在2024年正式作為NCT日本分隊NCT WISH的隊長出道，SM真的是挖到寶了XD



Sion出道前在IG分享的自拍：



網友笑稱如果這件事是真的，原PO完全是做出了弘益人間的公益善舉：「既然我得不到他，就讓他成為所有人的戀人kkk」「天吶居然是Sion，超感謝原PO薦舉」「這樣的人出現在學校，怎麼可能不暗戀呢」「感謝原PO把自己的單戀對象變成所有人的單戀對象」。





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