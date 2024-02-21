【韓網熱帖】Lucas似乎要重啟活動

開通了名為「LUCAS」的X（前Twitter）官方帳號，目前有藍勾勾和SM娛樂認證標識，未發佈內容已有10萬人關注。

Lucas X帳號：https://twitter.com/LUCAS2060553?s=20



*Lucas爭議事件回顧

粉絲爆料：

（有圖有語音）自稱曾與Lucas交往、多次買單禮物酒店，被分手理由「太像粉絲、不喜歡」

前女友追加爆料：「來月經都堅持要、在香港曾受黑道賞識、按摩房初嚐禁果

時隔2年宣佈退團：

Lucas黃旭熙退出NCT＆WayV，將進行個人活動！公開手寫信：「我真的很對不起成員們，會一直支持他們」

退團後1個月開通Bubble：

【韓網熱帖】Lucas開通Bubble

韓國網友評論：

1. 誒？

2. 退團時SM的公告就說過會展開個人活動

3. SM真了不起啊

4. 居然還沒離開SM？

5. Bubble也有在做哦

6. SM是什麼公務員體系嗎，闖禍也能一直續命

7. 他還有市場嗎？

8. 最近SM手頭很緊嗎

9. 同時跟好幾個粉絲假裝交往，實際上索取名牌禮物，還說成員壞話、說粉絲是他的後宮，做了偶像最不該做的事

10. 畢竟沒有犯罪... 哎呦

11. 應該不是打算在韓國活動吧

12. 他不是連海外粉絲都跑了嗎？

13. 換個職業吧

14. 差點跟Kris搞混了，嚇一跳

出處：https://theqoo.net/hot/3114409337

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞