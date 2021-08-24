（有圖有語音）自稱曾與Lucas交往者爆料！Lucas花她錢，分手時還說：「你太像粉絲，所以不喜歡」

昨日深夜有網友在Twitter上PO出聊天記錄截圖和錄音，稱自己與Lucas斷斷續續交往多年，感覺自己被他gaslighting（精神操控），直到目前SM還沒有做出回應！

該網友表示自己是曾經和Lucas交往的粉絲：「一開始是Lucas要了我的電話號碼然後開始交往，後來他突然說因為行程關係難以繼續、要求分手，所以沒有負面感情就分手了。 但這才是問題的開始。 」



루카스한테 가스라이팅, 좆뱀질 당한 거 폭로함

증거는 타래로

LUCAS 루카스 황욱희 黄旭熙 wongyukehi WayV WeiShenV 威神V pic.twitter.com/Nw87MM7YWS — 0 (@ooooshiiim) August 23, 2021

「分手第二天Lucas突然說想我、希望繼續當朋友。 每當他休息的時候就會來酒店或我住的公寓，買什麼都要我花錢，當然交往的時候也是如此。 甚至還讓我去買煙...... 沒買的話他就說『為什麼沒買來，我當然以為你會買了』，還說他是藝人不能出去，刷卡會被經紀人發現。 」

這名網友附上了聊天記錄的截圖，表示Lucas十分挑剔，必須要她滿足自己的要求事項，還會發酒店照片過來指定她預約：「我經常給他買名牌禮物，一開始他還會說謝謝並穿戴起來，不知何時開始，他說現在自己也賺錢了，如果不是買房子或車的話，就不必送他東西了。 」

「他說僅我能理解他，就算是gaslighting，我又能怎麼辦呢...... 每次他都是來酒店吃客房餐點、睡個覺就走了。 退房的瞬間就斷絕聯絡，也沒跟我說過謝謝之類的話，覺得我為他花錢非常理所當然......」



網友表示每次Lucas因為忙碌而要求分手時都對她說「因為你太像粉絲所以不喜歡」、「以後不要做偶像粉絲了」，讓她十分受傷。 網友表示最近Luca去中國期間兩人也繼續這樣聯絡，一個月之前她得不對勁說要起訴他，第二天Lucas就刪除了Kakaotalk帳號、換了電話號碼，網友瞬間感覺自己是遇到男版花蛇：「還不如一直當粉絲，十分後悔。 」

該網友爆料的同時還公開了據悉是Lucas在飛機艙裡的自拍、戴戒指的手指照片、酒店預約記錄等，並附上語音聊天的影片，可聽到一個男子的聲音說：「我剛剛洗過澡，要去準備了。 」韓國網友聽過後大部分認為聲音和Lucas非常相似，而且這些照片和語音都是大家沒見過的，也不曾出現在Bubble：「天啊，聽到『你太像粉絲所以不喜歡』這種話，還如何當他的粉絲？ 」、「也許有誇張成分，但那個聲音確實太像」、「Bubble是2月才開的，聊天記錄是1月」、「等等看吧，如果是假的應該會起訴這網友」。



目前為止SM公司尚未作出回應。

（圖：SM Ent.）

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