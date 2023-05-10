Lucas黃旭熙退出NCT＆WayV，將進行個人活動！公開手寫信：「我真的很對不起成員們，會一直支持他們」

今日（10日）SM娛樂發布官方立場：「經過本公司和 Lucas（黃旭熙）慎重討論之後，Lucas 決定退出 NCT 和威神V（WayV），繼續進行個人活動。」

接著補充道：「這是爲了成員們和粉絲們的選擇而做出的決定，希望支持作爲 NCT 和威神V成員活動的 Lucas 的粉絲能夠給予諒解，今後 Lucas 將以個人活動展開多樣的活動。」最後感謝一直給予厚愛的粉絲們：「希望以後也能一如既往地給予支持和關心。」

隨後，Lucas 也通過 SNS 公開手寫信，當中寫道：「我真的很對不起成員們，也捨不得多年以來的這份情誼。我和成員們認識、相處快8年了，真的很感謝他們對我一直以來的照顧，我不會忘記這份感情。」他也提到考慮了很長的時間，認為這個決定是對大家都好的，之後也會展現出更好的面貌來報答粉絲們。

Lucas 在2020年因私生活問題中斷所有活動。當時主張是 Lucas 前女友的A某通過網路社區和 SNS 揭露 Lucas 的私生活，A某表示 Lucas 同時與韓國、中國女性粉絲交往，還提到交往期間的一切費用、名牌禮物都是她承擔，更公開與 Lucas 的語音檔案和照片等作爲證據。



爭議發生後，Lucas 也公開親筆道歉信向所有感到失望的人道歉，表示會深刻的自我反省。今年2月，李成秀在 IG 上傳與 Lucas 的合照，之後他也在自己的 IG 上傳一段練習室影片，讓不少人都猜測是不是要回歸了。



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