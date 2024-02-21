Studio Dragon連續兩年製作出亮眼話題之作！《黑暗榮耀》與《和我老公結婚吧》

由知名製作公司Studio Dragon製作的電視劇作品《和我老公結婚吧》已於昨日晚間風光上演最終回，這部作品在海外市場也受到相當大的迴響。

《和我老公結婚吧》除了透過tvN與TVING播送外，在海外也能夠在Amazon平台的Prime Video收看到，這部作品也成了2016年以來該平台在日間電視劇奪下冠軍的首部韓國電視

劇。去年Studio Dragon也因為《黑暗榮耀》引起的旋風而備受矚目，今年再以《和我老公結婚吧》成功將韓國電視劇帶到另一高峰，再度證明韓劇在海內外的威力。



《和我老公結婚吧》不僅在熱愛韓劇的亞洲區域獲得大成功，更在其他西歐國家也看得到，在日本、台灣、澳洲、新加坡、泰國、菲律賓、印尼、馬來西亞、印度、巴西等播出的期間，共累積了67國家日間電視劇排行榜的第一名。值得一提的是在歐美國家，美國、加拿大、英國、德國、瑞士、瑞典、西班牙、荷蘭與義大利等，也都在Amazon平台上有非常優異的排名表現。



《和我老公結婚吧》吸引全世界的秘訣是透過重生進行復仇的刺激感，擁有第二次人生機會的主角們，因為預先看到了結局而可以對自己的命運進行反轉，英國與美國媒體也紛紛表示該劇準確提供了觀眾們想看的東西，讓觀眾們獲得滿足感。許多媒體更表示該劇結合了重生與復仇，是2024年非常出色的韓國電視劇。



主角朴敏英對於目前全球的反應也表示，姜智媛應該是她一輩子都難以忘記的角色，獲得海內外觀眾們的喜愛也讓她開心到不知所措，希望能再以更好的作品與全球的觀眾們見面。《和我老公結婚吧》目前暫定3月初即將前往越南進行獎勵休假，朴敏英、羅人友、李伊庚、宋昰昀主要演員們也將出席，這是負責企劃及製作該作品的Studio Dragon和DK E&M，爲了鼓勵參與作品的演員和工作人員而特別準備的禮物。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞