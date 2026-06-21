別人當兵寫信，NCT道英當兵送車！孔明收弟弟大禮，90度鞠躬喊「我們家會長大人」

韓國男星孔明最近上網路節目《藉口GO》，大聊正在當兵的親弟弟——偶像男團NCT成員道英，竟然大手筆送他一台車當生日禮物，讓在場所有人嚇到嘴巴閉不起來，直呼「弟弟根本是家裡會長」！

日前孔明與演員陳善圭、李多熙、尹敬浩一起登上YouTube頻道《藉口GO》，為Netflix新電影《人夫總動員》宣傳。 聊著聊著，孔明突然提到：「我弟現在在當兵，五月我生日的時候，他送了一個大禮——他買了一台車給我。」



此話一出，主持人劉在錫和一旁的尹敬浩當場傻眼，瞪大眼睛再三確認：「你說那個在軍中的弟弟？」孔明笑著說：「他還跟我說，哥，你去外面要講這件事喔。」讓全場笑翻。孔明當場站起來，對著鏡頭90度鞠躬，幽默錄製「謝恩影片」：「我們家的會長大人，真的非常感謝，我會好好珍惜開很久的。」劉在錫忍不住大讚：「這弟弟真的太帥了，重點是他人在軍中，就算有錢也不容易做到這一步，真的是很有心。」



旁邊的李多熙實在忍不住好奇，偷偷在耳邊問孔明：「到底是什麼車啊？」再度引爆笑聲。 劉在錫接著問：「道英當然是國際明星，但哥你也不窮吧，他說要送你車，你就直接說好？」孔明露出超純真的表情秒回：「對啊！」全場再度笑翻。



孔明還展現對弟弟滿滿的信任與感謝：「他真的很有度量，有時候我覺得他比我還像哥哥。」還搞笑說：「最近我早上起床，都會朝著江原道方向（弟弟當兵地點）跟他請安，喊一聲『哥！今天一天也...』」逗趣反應讓人感受到兄弟之間的超好感情。

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