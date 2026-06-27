NCT在玹驚爆密戀「比基尼長髮妹」？度假影片流出引網暴動，本人與親信火速現身：那是表妹啦！

人氣男團 NCT 成員近日大方放送私密假期福利，不料其中一段與泳裝女子同框的影片，竟意外扯出一場熱戀緋聞！眼看網路上謠言猜測快要傳滿天，在玹與身邊親信火速現身留言區「正面迎擊」，火速平息了這一場誤會。

昨（26）日，在玹透過個人 IG 分享了多張照片與短影片，未寫下任何文字。照片中，在玹在蔚藍的大海中享受衝浪與戲水的悠閒假期，更身穿泳裝展現了精壯結實的太平洋寬肩與名品腹肌，讓粉絲大噴鼻血。



然而引發熱議的是其中一段影片：在玹與一名留著烏黑長髮、身穿白色比基尼的年輕女性並排站在海邊，隨後一起跳入海中。這段畫面迅速在各大網路論壇瘋傳，部分海外粉絲開始瘋狂猜測該名女子的身分，甚至質疑這是在玹準備「公開認愛」的前奏。



隨著網路討論度逐漸失控，在玹好友、SM 娛樂旗下的知名音樂製作人看不下去，急忙現身留言區幫忙澄清：「在玹在忙到爆炸的行程中，久違地和表妹留下了美好的回憶，懷著好心情上傳分享。一想到他等一下看到這些猜忌的留言，就覺得好難過。」



隨後，在玹本人也親自現身留言區，用英文寫下：「My dearest cousin（我最親愛的表妹）」，正面證實影片中同框的女性其實是自己的親戚。有了本人的霸氣正名，網路上喧囂一時的戀愛猜測也在幾小時內爆笑收場。



粉絲們在得知真相後紛紛留言表示：「應該是在玹以前在《雖然沒準備什麼菜》提過的那個，在巴黎學時尚的表妹吧！」、「差點被嚇死，結果是和表妹出去玩哈哈」、「兄妹倆玩得真開心」、「大家真的想太多了」、「本來是個美好的回憶，結果竟然鬧出緋聞，在玹一定超傻眼」。

另外，在玹於今年 5 月 3 日正式退伍，經常透過個人 IG 分享生活近況，更正全亞洲盛大舉辦巡迴粉絲演唱會「JAEHYUN FAN-CON TOUR 」。其所屬的男團 NCT 也將在今年迎來品牌成軍 10 週年，目前正大刀闊斧展開全新企劃「NCT 10TH ANNIVERSARY [NCT 2026]」，預計將陸續推出豐富多元的慶祝活動與宣傳攻勢。



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