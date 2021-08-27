Lucas黃旭熙前女友追加爆料：「來月經都堅持要、在香港曾受黑道賞識、男方去按摩時初嚐禁果」

近日一名韓國網友爆料曾經與Lucas(韓男團香港成員黃旭熙)交往又被甩，緊接著一名中國網友也在微博上爆料稱她也曾與Lucas交往，並且時間重疊！昨日，最開始爆料的韓國網民再次補充了更多細節。

「每次搭訕都在背同樣的台詞嗎？ 從中國粉絲那裡聽到了同樣的話，一個字都不差。 」

Lucas於2017年在韓國出道，目前同時在SM旗下三個組合NCT、WayV和SuperM中活動。爆料的韓國網友稱兩人第一次交往是從19年7月開始：「他對我說你不再是我的粉絲了、是女友，還提前告訴我9月在英國的品牌活動。 他說（酒店裡）有卸妝用品，讓我洗個澡在他床上休息一下再離開，我說自己來月經、不方便發生關係，但他直到最後都堅持要。 」

「交往幾個月後，19年10月他說太忙要分手。 說通過KakaoTalk通知分手很抱歉、想見面聊，所以在SuperM出國去LA（19.10.22）的前一天凌晨見面，他說希望繼續當朋友。 他還說了自己這段時間有多辛苦，希望我理解他。 當時Lucas忙於準備SuperM和WayV，拍《Moonwalk》MV時有一位成員跳舞多次出錯導致拍攝延長，讓他非常辛苦。 還說要累成什麼樣才會在導演講話的時候當著面抽煙。 我說理解他行程忙碌，他說讓我等5年，5年之後他會在韓國買房，讓我到時候和他一起住。 」

第二次交往是在19年11月到20年3月，Lucas在中國活動時會通過WeChat視訊通話，在韓國時主要在酒店見面：「他問我看到CHEN結婚的新聞了嗎，說：『有小孩當然要結婚，我們要不要也這樣做？』還跟我聊之前交往過的女朋友們的身材。 」

「他說讀書時交了壞朋友，去中國按摩房和中國女性發生了第一次關係。 說自己讀書時喜歡高個子女生，但後來覺得高個子女生身材像男人，轉而喜歡小個子女生。 」

「他說來SM之前在香港，朋友被欺負時去打過群架。 他親口說那些人是黑道，說自己很擅長打架，還被黑道老大邀請加入他們。 」

該網友還PO出消費記錄，表示交往期間的一切費用、名牌禮物都是她承擔：「20年Lucas生日時住的酒店在首爾郊區，周圍沒有便利店，剛到達他就問我要香煙、說以為我會買，所以我只好在淩晨搭計程車去便利店買煙給他。 」

網友稱20年10月1日兩人又在自己家裡「一起度過時間」，之後還和隊友Hendery一起去看海；最後一次見面是21年2月5日在酒店。

該網友說這2年裡她都很喜歡Lucas，所以盡力去理解和配合他，直到中國粉絲爆料之前都不知道他劈腿：「包括我在內的多名受害女生直到現在仍因為Lucas的行為和言語而飽受精神痛苦，如果他只反省幾個月就複出，我認為這是不夠恰當的處置。 」



該網友更發現Lucas與她聯絡的同一天同一時間也在聯絡之前爆料的中國粉絲，感歎說：「怪不得你天天說自己很忙很累，原來是有原因的啊。」



맨날 바쁘고 힘들다더니 이유가 있었네ㅋㅋ



LUCAS 루카스 황욱희 黄旭熙 wongyukehi WayV WeiShenV 威神V https://t.co/Q104MGqnQd pic.twitter.com/a8yuhjaDoq — 0 (@ooooshiiim) August 25, 2021

韓國網友看到追加爆料後再度震驚：「哇哦，按摩房愛豆」、「真的是歷代級，Legend」、「他怎麼什麼都說，對女生而言完全是tmi」、「為什麼要這樣用那張臉呢TT」、「退團吧」。

（封圖：SM）

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