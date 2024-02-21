【多圖】《沙丘2》Timothée Chalamet & Zendaya赴韓宣傳「情侶衣」支持本土設計師，被譽行走的畫報

好萊塢人氣科幻電影《沙丘》近日推出第二部《沙丘：第二部》，導演Denis Villeneuve（丹尼維勒納夫）今（21）日領軍主演群Timothée Chalamet（提摩西夏勒梅）、Zendaya（辛蒂亞或譯千黛亞）、Austin Butler（奧斯汀巴特勒）與Stellan Skarsgård（史戴倫史柯斯嘉）出席韓國宣傳記者會。

特別的是，Timothée Chalamet與Zendaya這對男女主角出席記者會穿上了「情侶衣」，一粉一藍的連身套裝，出自韓國本土設計師品牌「JUUN.J」。據‎《TVDaily》報導，Timothée Chalamet當場便介紹自己所穿的品牌，並表示「支持當地的設計師很重要」，Zendaya接著問大家覺得如何：「希望大家能覺得我們很帥，希望看起來還不錯。」韓國各媒體下標確實都讚許兩人，如「行走的畫報」、「視覺絕了」或「比例流氓」等等（按：「某某流氓」的意思是在某某方面很厲害）。



Timothée Chalamet - "Dune: Part Two" Press Conference, Seoul, South Korea, February 21 2024



JUUN.J - Spring / Summer 2024 Ready-to-Wear #TimothéeChalamet pic.twitter.com/7B39vXnjPr — RTW (@readytimmywear) February 21, 2024

另外，Timothée Chalamet早在19日便抵韓，毫無掩飾、親切的和不少粉絲合影已引起熱烈討論，網友紛紛讚許他非常寵粉。Timothée Chalamet與Zendaya錄製由韓國國民MC劉在錫主持的人氣節目《劉Quiz On The Block》，加上另名MC曹世鎬，四人的合照也曝光。



티모시 표정봐 너무 다정해서 눈물날라캄 pic.twitter.com/K49x2Jsz73 — 티모를 찾아서 (@__MilkyTimo) February 20, 2024

티모시 정말 이렇게 친절해도 되는건지... pic.twitter.com/3mKz9EWnRI — 티모를 찾아서 (@__MilkyTimo) February 20, 2024

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