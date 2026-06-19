NCT在玹澳門粉絲演唱會圓滿落幕 首場海外場次暖心重逢 獻上豐富舞台

NCT成員在玹（JAEHYUN）於2026年6月13日在澳門新濠影滙綜藝館舉行「JAEHYUN FAN-CON TOUR in MACAU」，這是在玹今年5月退伍後舉辦的首次SOLO巡迴粉絲演唱會。延續首爾場的熱烈感動，在玹以真摯情感與高水準演出，與粉絲展開浪漫而難忘的重逢。

在玹手持親手書寫的寫生簿出場，上面寫著「Macau～大家想我嗎」，又以中文向全場觀眾熱情問候。他分別向坐滿一、二、三樓的NCTzen（官方粉絲名）打招呼，並感性表示：「隔了兩年才來到澳門，好想你們，大家也有想我嗎？」全場粉絲以熱烈尖叫回應。





演唱會以〈Timeless〉作為開場曲。在玹分享這首歌的含義：「雖然沒有永恆的東西，但如果把我們記憶中每個瞬間的碎片組合起來，那就好比是永恆。這首歌是我親自創作的，入伍後又有新的感想，能在這次演唱會作為第一首歌唱給大家聽，我覺得特別幸福！」





這次FAN-CON在玹帶來〈Horizon〉、〈Can't Get You〉、〈Roses〉、〈Unconditional〉、〈Flamin' Hot Lemon〉等多元風格。其中〈Horizon〉是在機場搭乘飛機時靈感湧現的作品，他表示這首歌帶有「帶著大家一起出走」的心情。





分享近況時，在玹公開多張從未曝光的生活照與巡演幕後花絮，並回應粉絲許願，為大家錄製Morning Call「快點起床」、晚安鈴「寶寶晚安」，還即場拍攝MZ世代流行的廣角自拍與可愛貓咪影子照，現場充滿溫馨笑聲。



談到未來計劃，在玹透露正在籌備solo專輯，同時NCT 127也正準備回歸。他還分享新目標：「最近正在種金橘，希望金橘樹能茁壯成長。」逗樂全場粉絲。





FAN-CON上在玹又為粉絲特別帶來NCT組曲（〈Pricey〉、〈Can We Go Back〉、〈Meaning of Love〉、〈Angel Eyes〉）舞台，粉絲們相當感動一起熱情揮舞着手燈並合唱應援。接着在演唱〈Dandelion〉時在玹更走下舞台，親自贈花給幸運粉絲，傳遞溫暖心意。



安可階段，在玹帶來今年2月14日生日前夕釋出、在服役休假期間完成創作的未公開新曲〈99 Degrees〉，並預告之後將公開完整版本，最後再以〈Timeless〉完美收尾。

在玹結束時感慨說道：「這是我的第一次solo粉絲演唱會，也是第一場在海外城市和大家見面。謝謝大家給予我的正能量，我會好好完成接下來的巡演。大家也要好好過生活，我還會再來的！」





此次 澳門場不僅歌曲陣容豐富，更充滿在玹與粉絲之間跨越時間和距離的深厚情感。FAN-CON巡演接下來將繼續前往更多城市，帶來更多精彩演出。

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