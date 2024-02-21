【韩网热帖】Lucas似乎要重启活动

开通了名为「LUCAS」的X（前Twitter）官方帐号，目前有蓝勾勾和SM娱乐认证标识，未发布内容已有10万人关注。

Lucas X帐号：https://twitter.com/LUCAS2060553?s=20



*Lucas争议事件回顾

粉丝爆料：

（有图有语音）自称曾与Lucas交往、多次买单礼物酒店，被分手理由「太像粉丝、不喜欢」

前女友追加爆料：「来月经都坚持要、在香港曾受黑道赏识、按摩房初尝禁果

时隔2年宣布退团：

Lucas黄旭熙退出NCT＆WayV，将进行个人活动！公开手写信：「我真的很对不起成员们，会一直支持他们」

退团后1个月开通Bubble：

【韩网热帖】Lucas开通Bubble

韩国网友评论：

1. 诶？

2. 退团时SM的公告就说过会展开个人活动

3. SM真了不起啊

4. 居然还没离开SM？

5. Bubble也有在做哦

6. SM是什么公务员体系吗，闯祸也能一直续命

7. 他还有市场吗？

8. 最近SM手头很紧吗

9. 同时跟好几个粉丝假装交往，实际上索取名牌礼物，还说成员坏话、说粉丝是他的后宫，做了偶像最不该做的事

10. 毕竟没有犯罪... 哎呦

11. 应该不是打算在韩国活动吧

12. 他不是连海外粉丝都跑了吗？

13. 换个职业吧

14. 差点跟Kris搞混了，吓一跳

出处：https://theqoo.net/hot/3114409337

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