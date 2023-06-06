【韓網熱帖】Lucas開通Bubble

大家覺得有多少人會買帳呢？
前NCT成員Lucas於2021年被女飯踢爆跟粉絲發生關係、吃軟飯等，因私生活爭議最終退隊。沉寂了2年多後，日前Lysn宣佈6月7日（明天）Lucas入駐Bubble。
2023년 06월 07일 (KST),— Lysn (@lysn_official) June 5, 2023
LUCAS의 bubble이 시작됩니다!
https://t.co/UEV2OMuQOb #bubble #버블 #Lysn #리슨#LUCAS #루카스 pic.twitter.com/uhhJJ92qpg
韓國網民評論：
1. 搞不懂搞不懂，居然還有人想看到她
2. 根本就是沒有需求的供給，供大於求
3. 看來他在國外還有些殘留的粉絲，反正他現在也不在團裡了，不會害到隊友，隨便他吧
4. 是他自己要開通的???? 應該是他自己要求的
5. 我好奇這是歌手自己要開通的，還是公司要求的
6. 我好奇會不會有人訂閱他
7. 感覺他也和CBX一樣，是被合約綑綁的
8. 連中國粉絲都不要他了，誰還會訂閱？ 反正他自己不走的話，sm也不會趕他走
9. 臉皮真厚啊
10. 感覺SM比公務員的飯碗還要鐵！！公務員的話早就被開除了
出處：https://theqoo.net/2821860424
Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
廣告