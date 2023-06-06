【韓網熱帖】Lucas開通Bubble

大家覺得有多少人會買帳呢？

前NCT成員Lucas於2021年被女飯踢爆跟粉絲發生關係、吃軟飯等，因私生活爭議最終退隊。沉寂了2年多後，日前Lysn宣佈6月7日（明天）Lucas入駐Bubble。



韓國網民評論：

1. 搞不懂搞不懂，居然還有人想看到她

2. 根本就是沒有需求的供給，供大於求

3. 看來他在國外還有些殘留的粉絲，反正他現在也不在團裡了，不會害到隊友，隨便他吧

4. 是他自己要開通的???? 應該是他自己要求的

5. 我好奇這是歌手自己要開通的，還是公司要求的

6. 我好奇會不會有人訂閱他

7. 感覺他也和CBX一樣，是被合約綑綁的

8. 連中國粉絲都不要他了，誰還會訂閱？ 反正他自己不走的話，sm也不會趕他走

9. 臉皮真厚啊

10. 感覺SM比公務員的飯碗還要鐵！！公務員的話早就被開除了

出處：https://theqoo.net/2821860424

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