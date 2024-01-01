【綜合報導】韓國三大台SBS、MBC、KBS演技大賞&最優秀演技獎18位得主一次看！哪家的含金量最高？

大家2023年末過得如何呢？就用這篇文章做一次連三天年末大賞的追劇回顧吧！

【2023 SBS演技大賞】於12月29日舉行，當晚主持人是申東燁、金裕貞搭檔，完整得獎名單可以點這裡看。

▼大賞：《惡鬼》金泰梨、《模範計程車2》李帝勳，兩人用猜拳決定誰先講感言，留下了經典場面～XD。



▼女子最優秀演技獎（季播劇）：《浪漫醫生金師傅3》李聖經

▼男子最優秀演技獎（季播劇）：《浪漫醫生金師傅3》安孝燮



▼女子最優秀演技獎（迷你劇喜劇）：《與惡魔有約》金裕貞

▼男子最優秀演技獎（迷你劇喜劇）：《與惡魔有約》宋江



▼女子最優秀演技獎（迷你劇類型劇/動作）：《權貴復仇》文彩元

▼男子最優秀演技獎（迷你劇類型劇/動作）：《全國死刑公投》朴星雄



【2023 MBC演技大賞】於12月30日舉行，當晚主持人是金聖柱、朴圭瑛搭檔，完整得獎名單可以點這裡看。

▼大賞：《戀人》南宮珉，這也是他的第四座大賞獎座。



▼女子最優秀演技賞（迷你系列劇）：《烈女朴氏契約結婚傳》李世榮、《戀人》安恩真



▼男子最優秀演技賞（迷你系列劇）：《朝鮮律師》禹棹奐



▼女子最優秀演技賞（日日劇）：《魔女的遊戲》張瑞希

▼男子最優秀演技賞（日日劇）：《天空的因緣》金庾石



【2023 KBS演技大賞】於12月31日舉行，當晚主持人是張聖圭、薛仁雅、路雲搭檔，完整得獎名單可以點這裡看。

▼大賞：《高麗契丹戰爭》崔秀宗，迎來他人生的第四座大賞獎座。



▼最優秀演技獎（女子）：《孝心的家各自為生》Uie



▼最優秀演技獎（男子）：《婚禮大捷》路雲，《高麗契丹戰爭》金桐俊



大家有追到哪一場直播嗎？祝大家2024新年快樂～Happy New Year！！

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